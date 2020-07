Jonah Hill, ma come tieni la tazza di caffè? Il dibattito appassiona i social

Jonah Hill e il suo caffè stanno facendo discutere il web... Ma perché? Perché non si porta così la tazza di Starbucks, ovviamente. Jonah, ma che ci combini!

L'internet è andato su di giri nel vedere come l'attore di Maniac e The Wolf of Wall Street, Jonah Hill, porta il suo caffé in giro per la città, ma non in modo positivo. La celebrity sembra tenere la tazza di Starbucks per il coperchio, mettendo in pericolo l'incolumità del liquido contenuto al suo interno. E infatti ragazzi, cosa credete che sia successo poco dopo che è stata scattata questa foto? Un sonoro splash, ecco cosa.

"Il web si è interessato parecchio di questa foto di me che faccio cadere il mio caffé. Ma credo che ci si stia dimenticando della vera tragedia qui. Ci stiamo dimenticando di commemorare la perdita di questo caffé. Non lo conoscevo da molto, ma diamine se il tempo trascorso assieme non é stato speciale, per quanto effimero possa essere stato. Non ti dimenticherò mai" ha scritto Hill su Instagram.

Ora avrà imparato la lezione, dunque, direte voi. E invece no. Eccolo diversi mesi dopo in una situazione molto simile (anche se più colorata, a giudicare da outifit e capello).

Twitter, ovviamente, non ha potuto esimersi dal commentare, come si vede da questi post segnalati anche dal sito Comicbook.

E se c'è chi è stato magnanimo...

inspiring that jonah hill still carries coffee like this, he hasn’t learned from the incident, thus he is an everyman ❤️ pic.twitter.com/dE9iJxAal2 — jocelyn (@deadlilbird) July 27, 2020

"È d'ispirazione Jonah Hill che continua a portare il suo caffé in quel modo, come se non avesse imparato dai recenti accadimenti... È un uomo comune come tutti noi".

C'è anche chi è stato più severo (ma giusto).

he’s still holding his drink like that ... those who do not learn from history are doomed to repeat it https://t.co/PlFsvxOGHz — liv (@fallenangeIss) July 27, 2020

"Continua a portarlo così... Coloro che non imparano dalla storia sono destinati a ripeterla".

NOT JONAH HILL STILL HOLDING HIS COFFEE CUPS LIKE THAT ?/!:?:? HE SHOULD’VE LEARNED 😭😭 pic.twitter.com/vqnzM1F2s9 — 𝐟𝐥𝐨𝐫 ミ☆ (@littlewomenfiIm) July 27, 2020

"Ditemi che non è Jonah Hill che porta ancora il caffé in quel modo?!? Dovrebbe saperlo ormai".

I love Jonah hill sm but the way he holds coffee cups gives me anxiety pic.twitter.com/nN5PH3ytsy — lorna • blm (@lornholio) July 27, 2020

"Adoro Jonah Hill, ma il modo in cui porta il caffé mi sta facendo venire l'ansia".

Personally i can’t BELIEVE he’s holding his cup like That again. He fears nothing https://t.co/R9GDXXdMCX — taylor (@RatherEatRandyy) July 27, 2020

"Non riesco a credere che stia portando di nuovo il caffé in quel modo. Non ha paura di nulla".

Però dai, qualche progresso lo abbiamo fatto... Piccoli passi, no?.