Jon Miyahara, interprete del silenzioso Brett in Superstore, è morto a 83 anni

L'attore Jon Miyahara, conosciuto dal pubblico televisivo grazie alla serie Superstore, è morto all'età di 83 anni.

La triste notizia è stata confermata online su Instagram dal suo amico e collega Colton Dunn, senza rivelare però dettagli come la causa o la data del decesso.

L'amato personaggio di Superstore

Jon Miyahara ha avuto il ruolo dello stoico e silenzioso Brett Kobashigawa, uno dei dipendenti di Cloud 9, nelle sei stagioni di Superstore andate in onda su NBC dal 2015 al 2021. Il personaggio parlava raramente, ottenendo comunque l'effetto comico sperato, diventando protagonista in particolare di un episodio della seconda stagione in cui si ritrovava alle prese con un tornado in cui sembrava perdere la vita. I suoi colleghi lo ricordavano anche durante una commovente cerimonia, ma Brett, nella terza stagione, tornava semplicemente a lavorare come se niente fosse.

Dunn ha scritto online che l'amico era "una persona davvero fantastica e come interprete poteva dire davvero tanto semplicemente con uno sguardo. Lui è stato una parte così memorabile del team di Cloud 9".

Colton ha aggiunto: "Conoscerlo e lavorare con lui è stato un onore. Sono stato abbastanza fortunato da incontrare alcuni membri della su famiglia e i miei pensieri sono rivolti a loro".

Le reazioni alla morte di Miyahara

Online altri membri del cast di Superstore, come Kelly Stables, Irene White che lo ha definito 'un uomo incredibile', e Michael Bunin, hanno espresso le proprie condoglianze e lo hanno ricordato con grande affetto. Amir Korangy, che aveva il ruolo di Sayid, ha commentato dichiarando: "Era un'anima così fantastica, intelligente e divertente e con un atteggiamento Zen meravigliosamente calmante. Era così dolce quando sono stato male e ha avuto così tante conversazioni positive con me. Possa riposare in pace".

La figlia di Miyahara, Pennie Cappasola, ha confermato la morte del padre al magazine PEOPLE, aggiungendo che "Amava lavorare a Superstore".

Jonathan Yasushi Miyahara era nato l'8 agosto 1941 a Los Angeles. L'attore era inoltre apparso, riprendendo il ruolo di Brett, nella serie American Auto targata NBC. I due show erano stati creati da Justin Spitzer.