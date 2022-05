Jon Hamm: "Ecco le regole che ho dovuto seguire quando ho incontrato i reali Kate e William"

Jon Hamm ha rivelato tutte le regole severe che ha dovuto apprendere prima dell'incontro con i reali Kate Middleston e William. L'attore 51enne si è trovato faccia a faccia con Kate Middleton e il principe William alla premiere londinese di Top Gun: Maverick all'inizio di questo mese, e ha rivelato al The Tonight Show con Jimmy Fallon che ci sono "linee guida che non sono tanto linee guida quanto regole ferree che sei obbligato a seguire" quando saluti un membro della famiglia reale.

In un'apparizione separata in Live with Kelly e Ryan, Hamm ha detto: "Produce un po' di ansia perché ti danno queste regole che dovresti in qualche modo seguire. Dovresti dire 'Vostra Altezza Reale' - se si presentano usando il loro nome, allora puoi usare il loro nome, ma non puoi farlo prima. E non puoi offrire la tua mano, devono offrire la loro mano. Quindi devi inchinarti, ma non puoi inchinarti troppo."

Mentre Jon Hamm è rimasto colpito dalle scarpe personalizzate indossate dal principe William per la premiere, ricamate con i Super Hornet F-18, il suo co-protagonista Miles Teller è stato distratto dagli occhi del duca di Cambridge.

"Era un po' stravolto dagli occhi del principe William", ha spiegato Hamm a Fallon. "Ricordo di essere tornato dopo, mi ha detto, 'Sono così blu. Mi sono perso nei suoi occhi.'"

L'attore ha poi scherzato: "Non pensavo ci fosse permesso di guardarlo negli occhi".

Top Gun: Maverick, Jon Hamm: "Tom Cruise è al 100% star e al 100% leader"

Oggi la monarchia si è ampiamente adattata ai tempi moderni e molte persone scelgono di salutare la regina Elisabetta e gli altri membri della famiglia reale senza troppo sfarzo. Infatti, il sito web ufficiale della famiglia reale britannica afferma che "non ci sono codici di comportamento obbligatori quando si incontrano la Regina o un membro della famiglia reale". Tuttavia, esiste una forma tradizionale che molti continuano a seguire per evitare un passo falso reale.

Durante la premiere di Top Gun: Maverick William, lui stesso un pilota di elicottero della Royal Air Force, e Kate sono stati scortati dalla star del film Tom Cruise, che ha offerto la sua mano alla duchessa di Cambridge mentre saliva le scale.

"Abbiamo molto in comune", ha detto Cruise riferendosi al principe William alla premiere, secondo My London. "Entrambi amiamo l'Inghilterra e siamo entrambi aviatori, entrambi amiamo volare".