Jon Hamm nel cast di Kill Switch di Steven Soderbergh

Jon Hamm sta per concludere le trattative e entrare a far parte del cast di Kill Switch, nuovo lungometraggio di Steven Soderbergh.

La star Jon Hamm è in trattative per affiancare Don Cheadle e Sebastian Stan nel nuovo lavoro di Steven Soderbergh, Kill Switch. Con lui, potrebbe unirsi al progetto anche Cedric the Entertainer.

Jon Hamm in una scena di For Those Who Think Young di Mad Men

Scritto da Ed Solomon, Kill Switch è descritto come un crime drama anni '50 incentrato su un trio di criminali uniti da circostanze misteriose che devono capire chi e cosa ha stravolto i loro singoli piani. Jon Hamm dovrebbe vestire i panni di un poliziotto che si mette sulle tracce del trio.

Josh Brolin avrebbe dovuto recitare nel progetto, ma è stato costretto a rinunciare per gli impegni presi con la serie Amazon Outer Range.

Steven Soderbergh: da La truffa di Logan a Ocean's Eleven, il suo cinema corale

Le riprese di Kill Switch dovrebbero prendere il via in estate, è possibile che Steven Soderbergh faccia confluire il progetto nell'accordo triennale firmato con HBO ed HBO Max, che distribuirà il suo prossimo lavoro, Let Them All Talk, interpretato da Meryl Streep.

A breve vedremo Jon Hamm a fianco di Tom Cruise nell'atteso Top Gun: Maverick e nel dramma sentimentale di John Patrick Shanley Wild Mountain Thyme, che vede nel cast anche Emily Blunt e Jamie Dornan.