Olivia Munn si unisce a Jon Hamm nella serie Apple 'Your Friends And Neighbors'

Olivia Munn è stata scritturata accanto a Jon Hamm in Your Friends and Neighbors, la prossima serie drammatica di Apple TV+ creata dal creatore di Warrior, Jonathan Tropper, e dagli Apple Studios. I dettagli sul ruolo della Munn non sono stati resi noti.

I dettagli della serie

Hamm interpreta Coop, un gestore di fondi speculativi da poco divorziato che, dopo essere stato licenziato, inizia a rubare ai ricchi residenti del suo elegante sobborgo di New York per mantenere a galla lo stile di vita della sua famiglia. Questi piccoli crimini iniziano a rinvigorirlo, finché non irrompe nella casa sbagliata al momento sbagliato.

Tropper, che è stato showrunner di See di Apple e ha un accordo globale con lo streamer, ha creato la serie e sarà showrunner. Tropper sarà anche produttore esecutivo insieme a Hamm e Connie Tavel (Confess Fletch).

Munn, che ha recitato in Magic Mike e in X-Men: Apocalisse, recentemente ha avuto ruoli da protagonista in Violet, debutto alla regia di Justine Bateman, e The Gateway. In televisione, nota soprattutto per il suo ruolo in The Newsroom, la Munn è stata recentemente vista nello spin-off Tales of the Walking Dead.