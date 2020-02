Josh Brolin star di Outer Range, serie Amazon prodotta da Brad Pitt

Josh Brolin sarà il protagonista di Outer Range su Amazon. La serie sarà prodotta dalla Plan B Entertainment di Brad Pitt e fa parte di un accordo stipulato tra lo studios e il canale streaming del colosso del e-commerce firmato a gennaio. Il piano prevede anche l'adattamento del romanzo Underground Railroad di Colson Whitehead, che vedremo entro fine anno, e l'adattamento del fumetto Paper Girls di Brian K. Vaughan.

Josh Brolin, anche produttore esecutivo del progetto, interpreterà il ruolo di Royal Abbott, un allevatore in lotta per mantenere le sue terre e la famiglia che si trova invischiato in una intricata vicenda lungo i confini del Wyoming. Per l'attore si tratta di un periodo denso di impegni: entro il 2020 lo vedremo, infatti, tra i protagonisti di Dune, l'atteso remake firmato da Dennis Villeneuve e tratto da romanzo di Frank Herbert, già portato sullo schermo da David Lynch negli anni Ottanta e un lavoro ancora senza titolo per Hulu.

Più di recente ha concluso la produzione di Flag Day di Sean Penn, in cui recita al fianco di Penn e Miles Teller. Si tratta di un dramma familiare basato sull'autobiografia di Jennifer Vogel, intitolata Film-Flam Man: The True Story of My Father's Counterfeit Life, in cui si racconta il rapporto conflittuale tra una figlia e un padre che ha problemi con la giustizia.