Joker, Willem Dafoe ha un'idea per il sequel del film con Joaquin Phoenix: ecco quale

Si è parlato a lungo di un potenziale sequel di Joker, il film di Todd Phillips con protagonista Joaquin Phoenix, ma per ora non si sa ancora ancora nulla in merito. E dire che Willem Dafoe avrebbe l'idea perfetta per realizzarlo.

L'attore di Spider-Man: No Way Home è stato intervistato da GQ riguardo al suo ritorno nel franchise di Spider-Man, e più in generale sulla sua carriera.

E quando gli chiedono se ama particolarmente interpretare dei villain, lui risponde: "Farò un po' il finto tonto, perché alla fine interpreti dei personaggi. Potrei dirvi 'Oh sì, è divertente interpretare dei villain perché puoi fare cose che nella vita reale non faresti altrimenti' oppure 'È divertente giocare con il lato oscuro' ma non lo so. Non è quello a cui penso solitamente".

Eppure, dopo un iconico villain come Green Goblin, a Dafoe piacerebbe continuare su quella scia e vestire i panni di un altro iconico cattivo... Il Joker!

L'attore avrebbe infatti un'idea per un potenziale sequel del film con Joaquin Phoenix, nel quale lui stesso interpreterebbe un impostore del protagonista.

"C'è qualcosa che mi stuzzica di una situazione in cui potrebbe esserci un impostore del Joker" dopotutto, sono anni ormai che la gente gli fa notare quanto bene starebbe in un ruolo come quello del Joker "Sarebbe possibile vedere due Joker non in uno scontro diretto, ma con un Joker che non è davvero il Joker. E questo aprirebbe delle possibilità per una storia davvero interessante, soprattutto se prendessimo il Joker di Joaquin Phoenix, e qualcuno iniziasse a imitare le sue azioni".

E conclude Dafoe, ammettendo che "È qualcosa su cui ho fantasticato, ma non lo avevo mai detto a nessuno prima d'ora".

Ora però noi un film così lo vogliamo vedere... E voi?