Joker: il trucco del villain, a sorpresa, ispirato a una scena de Il cavaliere oscuro

Come abbiamo visto dai materiali diffusi finora, il trucco del Joker di Joaquin Phoenix è caratterizzato da un approccio più realistico rispetto ai predecessori. Ma il nuovo look del villain potrebbe aver tratto ispirazione da una sequenza de Il cavaliere oscuro, come mostrano alcune foto comparse su Reddit.

Un utente di Reddit ha rivelato il legame tra le due pellicole paragonando il look del Joker di Joaquin Phoenix ad alcuni concept art de Il cavaliere oscuro realizzati nelle fasi preliminari del film. Concept art che non hanno influenzato tanto il look di Heath Ledger, ma sono stati usati nella scena iniziale del film in cui Joker collabora con un team di rapinatori di banche mascherati.

Una recente intervista ha, inoltre, confermato l'anno di ambientazione di Joker. A parlare è l'attore Shea Whigham, nel cast del film. Complimentandosi col collega Bill Campo, con cui divide il set, Wingham ha svelato che i due interpreteranno due agenti di polizia di Gotham City che aprono un'investigazione a seguito di un bizzarro incidente: "Siamo due poliziotti in servizio al Dipartimento di Polizia di Gotham City nel 1981, epoca molto dura per la città. Stiamo investigando su qualcosa che è già accaduto, stiamo cercando di arrivare all'origine ma questo ci condurrà a nuove incredibili scoperte".

L'attore, naturalmente, ha taciuto i dettagli specifici, ma riferendosi alla segretezza intorno al progetto ha aggiunto: "E' raro trovarsi su un set che sembra sul punto di crollare se apri bocca. E' divertente, quella di Joker è un'esperienza unica."

