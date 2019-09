Joker, Todd Phillips: "Il ritmo del film? Come quello di Stairway to Heaven dei Led Zeppelin"

Il regista Todd Phillips, in una recente intervista, ha paragonato il ritmo di Joker a quello di Stairway to Heaven dei Led Zeppelin.

Joker, secondo il regista Todd Phillips, è paragonabile al brano rock Stairway to Heaven dei Led Zeppelin, come ha rivelato in una nuova intervista in cui parla della realizzazione dell'atteso film con Joaquin Phoenix.

Todd Phillips, rispondendo alle domande di ComicBook, ha spiegato che il ritmo dell'ultima parte di Joker è davvero importante: "L'ho descritto come una grandiosa canzone rock and roll, Stairway to Heaven o qualcosa di simile. Questa specie di avvicinarsi lentamente all'epilogo, con una tensione in crescita che getta le basi per qualcosa. Si tratta del modo in cui erano composte le grandiose canzoni rock di quello stesso periodo storico".

Il regista ha quindi confermato che la costruzione del film è stata compiuta in modo intenzionale: "Il ritmo in ogni film è importante ed è davvero sempre intenzionale".

L'atteso film diretto da Todd Phillips - di cui potete leggere la nostra recensione di Joker - viene descritto come "un racconto originale e autonomo, mai visto sul grande schermo". La sinossi ufficiale dichiara: "L'analisi sviluppata da Phillips del personaggio di Arthur Fleck, interpretato in maniera indimenticabile da Joaquin Phoenix, ci restituisce un uomo che cerca di trovare il suo posto nella società in frantumi di Gotham City. Clown di giorno, la notte aspira a essere comico di cabaret, ma si accorge di essere uno zimbello. Prigioniero di un'esistenza ciclica, tra apatia e crudeltà, Arthur prende una decisione sbagliata che innesca una reazione a catena di eventi, in questo crudo studio di personalità".

La sceneggiatura di Joker è stata scritta da Todd Phillips in collaborazione con Scott Silver, ispirandosi a Taxi Driver e Re per una notte di Martin Scorsese.

L'uscita di Joker nei cinema italiani è fissata per il 3 ottobre.