Joker, il sequel: Joaquin Phoenix e Todd Phillips trattano con Warner Bros. Pictures

Joker avrà un sequel? Quasi certamente: Joaquin Phoenix e Todd Phillips starebbero trattando con Warner Bros. Pictures per dare un secondo capitolo all'acclamato film vincitore del Leone d'oro a Venezia 2019.

Naturalmente non ci stancheremo mai di ripetere che non c'è stato ancora nessun annuncio ufficiale rispetto a Joker 2, ma fonti interne riferiscono a The Hollywood Reporter che lo scorso 7 ottobre Todd Phillips è andato dritto nell'ufficio di Toby Emmerich, presidente della Warner Bros. Pictures, con la richiesta di poter sviluppare altre "storie delle origini", su altri personaggi appartenenti all'universo DC. A quanto pare Emmerich ha esitato abbastanza, anche perché gli accordi con il regista di Joker parlavano di un solo film, ma come dire di no all'uomo da, ormai, 1 miliardo di dollari?

Sembra dunque che Phillips sia riuscito a strappare un nuovo accordo che prevede, appunto la realizzazione del sequel di Joker, con protagonista, naturalmente ancora una volta Joaquin Phoenix.