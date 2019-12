Joker: la sceneggiatura svela il destino di Sophie

Joker non ha chiarito del tutto quanto accaduto a Sophie e ora grazie alla sceneggiatura apparsa online, che contiene anche le scene tagliate poi dal montaggio finale, si fa chiarezza su questo elemento della trama.

Il film campione di incassi con protagonista Joaquin Phoenix ha tra i personaggi coinvolti nella storia anche la giovane madre single vicina di Arthur. In Joker viene mostrato il futuro villain scoprire che la relazione con Sophie non è mai esistita ed è frutto della sua mente, rivelazione compiuta dopo che Arthur scopre che la madre Penny (Frances Conroy) l'ha in realtà adottato e ha permesso al suo fidanzato di abusare di lui quando era un bambino.

Joker mostra per l'ultima volta Sophie, parte portata sullo schermo da Zazie Beetz, mentre dice ad Arthur di uscire dalla sua casa e ora la sceneggiatura scritta da Todd Phillips e Scott Silver rivela il destino del personaggio.

Tra le pagine sono apparse anche le scene tagliate dal montaggio finale tra cui il momento in cui Arthur lascia una busta di fronte alla porta da Sophie che contiene un messaggio in cui annuncia che sarà ospite dello show di Murray Franklin e le chiede di guardare la trasmissione. Il protagonista lascia anche la sua magica bacchetta da cui escono i fiori.

Un altro momento non presente nel film svela inoltre che Sophie si è realmente sintonizzata e quando vede il vicino uccidere il conduttore, parte affidata a Robert De Niro, urla e sveglia la figlia Gigi che, vedendo le immagini trasmesse sul piccolo schermo inizia a piangere. In tv si vede quindi il Joker che si avvicina alla telecamera con il volto coperto del sangue, mentre il pubblico presente in sala urla e intorno a lui si scatena il caos.

Il regista aveva già spiegato che Fleck non aveva ucciso Sophie perché colpisce solo le persone che gli hanno fatto dei torti: "La maggior parte delle persone con cui ho parlato non pensavano l'avesse uccisa perché capiscono l'idea che uccide solo le persone che si sono comportate male con lui. Lei non ha niente a che fare con tutto questo. La maggior parte delle persone ha capito che, pur essendo un villain, ha un certo codice morale. Ovviamente non ha ucciso questa donna che vive in fondo al corridoio".