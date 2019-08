Joker: ecco quanto potrebbe incassare il film nel suo weekend d'apertura

Joker, il film di Todd Phillips dovrebbe incassare tra i 60 e i 90 milioni al box office nel week-end d'apertura, stando all'ultimo report di Box Office Pro su quella che è una delle pellicole più attese della prossima stagione.

Descritto come un dramma a metà fra Taxi Driver e Re per una notte, Joker è stato realizzato con un budget di 55 milioni di dollari e tenendo in considerazione anche i costi aggiuntivi legati al marketing, le cifre prospettate dalle recenti stime condurrebbero ad un ottimo esordio. Numeri che potrebbero superare il debutto di Shazam! da 53,3 milioni ed eventualmente anche l'apertura di Aquaman, che esordì con un incasso da 67,8 milioni; tuttavia è difficile che Joker riesca a superare il risultato lordo totale del film di James Wan da 1,1 miliardi, che ne fanno il titolo DC dal più alto introito al botteghino.

Joker: l'urlo di Joaquin Phoenix

La trama di Joker è incentrata sul personaggio di Arthur Fleck, un comico emarginato e fallito che si trasforma in un criminale e semina il caos nelle strade di Gotham City. Un racconto originale che pare non si avvalga del supporto dei fumetti, motivo per il quale gli stessi fan sono curiosi di conoscere quale tipo di narrazione è stata scelta per questa nuova versione del villain clownesco. Il film segna il debutto di Joaquin Phoenix in un prodotto cinematografico legato in qualche modo al mondo dei fumetti e nel cast sarà affiancato da Zazie Beetz, Robert De Niro, Frances Conroy e Marc Maron.

Joker sarà presentato in anteprima mondiale alla Mostra del Cinema di Venezia, a cui seguirà una proiezione al Toronto International Film Festival nel mese di settembre. L'uscita nelle sale italiane è prevista il 3 ottobre.