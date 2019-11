Joker sarà il primo capitolo di una trilogia?

Joker, il film con Joaquin Phoenix campione di incassi, potrebbe avere ben due sequel, dando vita a una trilogia, almeno secondo quanto riportano le indiscrezioni apparse online nelle ultime ore legate al campione di incassi prodotto dalla Warner Bros..

Il successo ottenuto ai box office, dove il lungometraggio dedicato alle origini del villain ha incassato oltre 1 miliardo di dollari, avrebbe portato lo studio a valutare l'ipotesi di proseguire la storia di Arthur Fleck con altri due film. Joker, ideato come film indipendente e senza alcun progetto iniziale di una continuazione, sembra vicino ad avere un sequel e fonti vicine alla Warner Bros. sostengono che se il progetto si rivelasse nuovamente vincente si realizzerebbe una trilogia.

Per ora, tuttavia, ogni notizia riguardante il ritorno di Todd Phillips e di Joaquin Phoenix sul set è stata smentita, quindi non resta che attendere per capire cosa accadrà nel mondo di Gotham City.

Se Joker risultasse tra i possibili candidati agli Oscar 2020 e ad altri premi prestigiosi come i Golden Globes, inoltre, potrebbero dare un'ulteriore spinta significativa utile a sostenere l'idea di un ritorno dell'iconico villain sul grande schermo.