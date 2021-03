Joker: un aspirante politico giapponese si trasforma nel villain DC per la sua campagna elettorale

In Giappone un giovane che spera di essere eletto Governatore si è trasformato nel Joker per attirare l'attenzione sulla sua campagna elettorale.

Il Joker è la fonte di ispirazione per una strana campagna elettorale: in Giappone un aspirante governatore della provincia di Chiba si è infatti truccato come il villain dei fumetti della DC per cercare di ottenere dei voti preziosi.

L'aspirante politico, che fa parte del Partito per Rendere Tutta Chiba una Terra dei Sogni e della Magia, appare in alcuni video pubblicati online in cui svela i suoi progetti politici.

Yuusuke Kawai lavora nel campo della pianificazione di eventi e in un'agenzia che si occupa di trovare dei lavori temporanei a chi è disoccupato, e ha scelto il particolare approccio per promuovere i suoi tentativi di diventare Governatore. Il giovane, truccato e vestito come il nemico di Batman, ha dei progetti per la provincia altrettanto particolari che comprendono la modifica del nome dell'aeroporto Narita in Disney Sky e far diventare Let It Go, la canzone tratta dal film Frozen, il brano ufficiale della provincia, oltre a costruire una torre rossa e vietare l'uso della parola 'spazzatura'.

Kawai ha spiegato a Tokyo Sports il motivo della sua trasformazione nel Joker: "Visto che il clown è una specie di eroe oscuro, ho avuto l'impressione che potrei ottenere il sostegno della popolazione. Sto puntando alle risate. Se avessi parlato rimanendo veramente me stesso non avrei fatto parlare di me i notiziari".