Joker e Iron Man è già Oscar con le fanart che li trasformano in statuette

Joker e Avengers: Endgame potrebbero essere due dei protagonisti della serata degli Oscar 2020 e online un artista condiviso due fanart che celebrano la possibile conquista delle statuette assegnate dall'Academy dai due progetti tratti dai fumetti.

L'autore delle due opere è BossLogic che su Instagram si è ispirato ai personaggi interpretati da Joaquin Phoenix e Robert Downey Jr. per creare degli Oscar in stile Joker e Avengers: Endgame.

Il film diretto da Todd Phillips sta continuando a stabilire record grazie agli incassi ottenuti a fronte di un budget molto limitato rispetto ad altri adattamenti dei fumetti, mentre il cinecomic dei fratelli Russo è già entrato nella storia.

Tra qualche mese inizieranno a essere diffuse le prime nomination ai riconoscimenti cinematografici più importanti come Golden Globes, Oscar e BAFTA e la promozione dei due titoli è già iniziata. La campagna For Your Consideration ideata rispettivamente da Warner Bros. e Disney sosterrà ovviamente i due lungometraggi e non resta che attendere per scoprire se e quali statuette riusciranno a conquistare i due progetti.