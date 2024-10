Joker: Folie à Deux, Todd Phillips: "Arthur Fleck non è mai stato il Joker"

Dopo il pessimo risultato al box-office, i fan sono sul piede di guerra contro Joker: Folie à Deux sostenendo non si tratti affatto del personaggio dei fumetti DC che è così amato e celebrato. Cosa con cui il regista Todd Phillips è d'accordo.

Il processo per omicidio al centro di Joker: Folie à Deux si conclude in modo esplosivo: una bomba esplode e distrugge l'aula dopo che Arthur Fleck (Joaquin Phoenix) decide di difendersi e confessa che Joker non è una sua personalità sdoppiata. E non esiste nemmeno. È sempre stato Arthur ed è colpevole degli omicidi per cui è sotto processo.

"Si è reso conto che tutto è così corrotto che non cambierà mai e che l'unico modo per rimediare è bruciare tutto", ha dichiarato Phillips a Entertainment Weekly quando gli è stato chiesto di quando ha fatto confessare ad Arthur i suoi peccati.

"Quando le guardie uccidono il ragazzo in prigione, lui si rende conto che truccarsi, indossare questa cosa, non cambia nulla. In un certo senso, ha accettato il fatto di essere sempre stato Arthur Fleck; non è mai stato questa cosa che gli è stata messa addosso, questa idea che la gente di Gotham gli ha messo addosso, che lui rappresenta. È un'icona inconsapevole. Questa cosa gli è stata messa addosso, e lui non vuole più vivere come un falso - vuole essere chi è".

La decisione di Arthur di rinunciare al Joker è offuscata dalla Lee di Lady Gaga, che trascorre la maggior parte del film cercando di provocare il personaggio del Joker affinché si impadronisca completamente della mente di Arthur. Non chiama mai Arthur con il suo vero nome fino al loro ultimo incontro, dove lo abbandona quando è ormai chiaro che il Joker non esiste.

"La cosa triste è che lui è Arthur e a nessuno importa di Arthur", ha aggiunto Phillips. "Lei si rende conto: 'Sono in un altro viaggio, amico. Non puoi essere quello che volevo che fossi'".

Phillips ha anche sottolineato che l'incontro finale tra Arthur e Lee è reale e non immaginario, come alcuni fan hanno iniziato a ipotizzare sui social media dopo l'uscita del film. Dato che Arthur ha immaginato una finta storia d'amore con la sua vicina Sophie (Zazie Beetz) nel primo film, non è infondato pensare che anche alcune delle sue scene con Lee possano essere immaginate. Non è questo il caso della loro scena finale, che Phillips ha dichiarato a EW essere "realmente accaduta".