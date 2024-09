Joker: Folie à Deux, il regista svela il "vero" motivo che ha spinto lui e Joaquin Phoenix a fare il sequel

Joker: Folie à Deux continua a raccontare la storia di Arthur Fleck mentre affronta le conseguenze delle sue azioni nel primo film. Anche se il sequel arriva dopo l'enorme successo critico e commerciale di Joker, il regista Todd Phillips insiste sul fatto che il suo amore per Arthur sia stata la forza trainante di questo atteso seguito.

Parlando con Entertainment Weekly, Phillips ha spiegato perché il suo fascino per Arthur lo abbia spinto a realizzare un altro film su Joker. Secondo il regista del franchise, lui e il protagonista Joaquin Phoenix erano "molto tristi" quando hanno terminato le riprese del film originale e non volevano lasciarlo andare, sentendo che c'era ancora molto da esplorare sul personaggio.

"Dopo il primo Joker, Joaquin e io eravamo davvero tristi. Davvero molto tristi. Non volevamo che finisse", ha confessato Phillips. "Non solo perché ci piace lavorare insieme, ma perché non volevamo lasciare Arthur. Abbiamo amato Arthur e ci siamo affezionati a quel personaggio. In poche parole, volevamo passare più tempo con lui".

Arthur Fleck troverà redenzione?

Sebbene il personaggio abbia compiuto atti davvero efferati nella sua vita, tra cui uccidere sua madre, Penny Fleck, e il conduttore di talk show Murray Franklin in diretta TV durante Joker, Phillips insiste sul fatto che abbia certamente qualcosa in più delle sue tendenze omicide.

Il regista ha precisato che Arthur ha delle qualità redentrici, data la sua educazione violenta, il suo desiderio di vero amore e la sua ribellione contro una società che lo ha sempre ostracizzato.

"Aveva dei problemi. È chiaro. Ma c'è una luce, una bellezza e un romanticismo dentro di lui", ha spiegato. "È una cosa di cui Joaquin e io abbiamo parlato fin dall'inizio: sì, non è al passo con il mondo. Tuttavia, c'è un romanticismo così come della musica dentro di lui".

Oltre all'amore per Arthur, Phillips ha anche sottolineato il piacere di lavorare con il cast di Joker come un'altra ragione fondamentale per realizzare Folie à Deux. Sebbene il sequel prenda il nome dal personaggio più nefasto di Arthur, Phillips ha precedentemente affermato che i fan non vedranno l'anti-protagonista di Phoenix trasformarsi nel Principe Clown del Crimine. "Non lo faremmo mai [diventare il Clown Principe del Crimine]. Perché Arthur non è chiaramente una mente criminale. Non lo è mai stato", ha dichiarato Phillips lo scorso luglio.