Joker: Folie à Deux inizierà con una scena di animazione di Sylvain Chomet

Abbiamo una chicca piuttosto interessante. Durante una lunga intervista con Variety, il regista Todd Phillips ha svelato che Joker: Folie à Deux inizierà con un 'cartone animato ispirato ai Looney Tunes' con protagonista Joker e animato dal grande Sylvain Chomet, celebre animatore di Appuntamento a Belleville.

Chomet è uno dei migliori registi di animazione al mondo. Non è noto solo per il suo fondamentale Belleville, ma anche per il meraviglioso omaggio a Tati, L'illusionista, uscito nel 2010, che è anche il suo ultimo film d'animazione.

Nel frattempo, attendiamo con ansia The Magnificent Life Of Marcel Pagnol di Chomet, il suo primo film d'animazione dopo 15 anni, che dovrebbe essere completato nel 2025 e che probabilmente sarà in concorso a Cannes.

I dettagli del film

Joker: Folie à Deux, che sarà in forma in musical, vede Arthur Fleck ricoverato ad Arkham in attesa del processo per i suoi crimini come Joker. Mentre lotta con la sua doppia identità, Arthur non solo si imbatte nel vero amore, ma trova anche la passione per la musica che è sempre stata dentro di lui. Nel cast: Joaquin Phoenix come Arthur Fleck/Joker, Lady Gaga come Harley Quinn, Brendan Gleeson, Catherine Keener e Zazie Beetz.

Joker: Folie à Deux - Lady Gaga, Joaquin Phoenix in un frame del film

"Mi piace affermare che questo è un film in cui la musica è un elemento essenziale. Per me, questo non si discosta troppo dal primo titolo", ha chiarito Todd Phillips. "Arthur Fleck è strano e distaccato, ma dentro di lui ha la musica. Questo ha influenzato molto la danza nel primo film... quindi non lo percepisco come un grande cambiamento. È diverso, ma penso che avrà senso quando lo vedrete".

Parlando della scelta di Lady Gaga per il ruolo di Harley Quinn, Todd Phillips ha detto: "Abbiamo scelto Lady Gaga perché è magica. Ero un produttore di A Star Is Born... Quella è stata la prima volta che l'ho incontrata e ho potuto vederla lavorare. Mentre stavamo scrivendo questa sceneggiatura, Scott Silver continuava a propormela".