Joker: Folie à Deux ottiene una data di uscita in streaming

Joker: Folie à Deux, il sequel del film premio Oscar con Joaquin Phoenix, ha finalmente una data di uscita in streaming. Il film debutterà su Max il 13 dicembre e su HBO linear il 14 dicembre.

Il titolo, che ha generato diverse polemiche, ha incassato 206 milioni di dollari a livello mondiale, di cui 58 milioni solo in Nord America, a fronte di un budget di produzione di 200 milioni di dollari.

Joker: Folie à Deux, Joaquin Phoenix non riusciva a smettere di tossire sul set a causa della risata di Joker

La trama, il cast e la ricezione

La sinossi del sequel recita: "Joker: Folie À Deux segue Arthur Fleck, ricoverato ad Arkham e in attesa del processo per i crimini commessi come Joker. Mentre lotta con la sua doppia identità, Arthur non solo incontra il vero amore, ma scopre anche la musica che è sempre stata dentro di lui".

Joker: Folie à Deux, Lady Gaga e Joaquin Phoenix in una scena

Parlando con Entertainment Weekly, Phillips ha spiegato perché il suo fascino per Arthur lo abbia spinto a realizzare un altro film su Joker. Secondo il regista del franchise, lui e il protagonista Joaquin Phoenix erano "molto tristi" quando hanno terminato le riprese del film originale e non volevano lasciarlo andare, sentendo che c'era ancora molto da esplorare sul personaggio.

Nonostante le critiche contrastanti e la ricezione tiepida da parte del pubblico, c'è chi ha apprezzato il sequel. Tra questi, il regista Quentin Tarantino, che ha elogiato il film definendolo come "un vaf**anculo ai fanatici dei fumetti".

Joker: Folie à Deux - una scena del film

Joker: Folie à Deux vede ancora Joaquin Phoenix nel ruolo di Arthur Fleck/Joker e Lady Gaga nei panni di Harley Quinn. Il cast include anche Brendan Gleeson, Catherine Keener e Zazie Beetz. La sceneggiatura è firmata dal regista Todd Phillips e da Scott Silver, come nel primo capitolo.