Joker: Folie à Deux, Joker e Harley Quinn si scambiano un bacio appassionato nella nuova clip del film

Una seconda clip completa di Joker: Folie À Deux è stata diffusa online e mostra Harleen "Lee" Quinzel (Lady Gaga) che bacia appassionatamente il compagno di Arkham e oggetto del suo affetto/ossessione, Arthur Fleck (Joaquin Phoenix).

Questa clip è tratta dall'atto finale del sequel di Todd Phillips, con Lee che fa visita ad Arthur mentre si prepara a difendersi in tribunale dopo gli eventi del primo film.

"Sono così fottutamente orgogliosa di te. Dovresti vedere là fuori. Stanno tutti impazzendo per te", dice al suo amante. "Ce l'hai fatta. Puoi fare tutto quello che vuoi. Sei Joker".

Joker: Folie à Deux, Variety e The Hollywood Reporter hanno spoilerato il finale

Dei personaggi differenti

Durante una recente intervista con IGN, il regista Todd Phillips ha spiegato perché ha deciso di allontanarsi dalle solite rappresentazioni di Harley e di Harvey Dent per questo film. "Rispettiamo i fumetti. Li conosciamo bene. Nel caso di Harley, abbiamo guardato la serie animata. Naturalmente Margot Robbie è Harley Quinn. Ma quando facciamo un'analisi di questo film, Harvey Dent è un esempio perfetto. In realtà è un modo più semplice di parlare di quello che abbiamo fatto con Harley, che è stato davvero mettere la lente del mondo reale su quel personaggio, e non che gli altri film non l'abbiano fatto, ma lo abbiamo fatto attraverso la nostra Gotham. Quindi l'Harvey Dent che incontrate qui [interpretato da Harry Lawtey] non è una parte importante, ma se dovete fare un processo, perché non chiamare l'assistente del procuratore Harvey Dent per il caso su Arthur Fleck? Non ci sarà il suo lato oscuro, non lo riveliamo davvero. Vediamo solo un giovane Harvey Dent".

Watch Lady Gaga and Joaquin Phoenix in this new clip from JOKER: FOLIE À DEUX, in cinemas October 4. #JokerMovie pic.twitter.com/DIaZNLUPrd — Warner Bros. IRL (@WarnerBrosIRL) September 17, 2024

"Joker: Folie À Deux vede Arthur Fleck ricoverato ad Arkham in attesa del processo per i suoi crimini come Joker. Mentre lotta con la sua doppia identità, Arthur non solo si imbatte nel vero amore, ma trova anche la musica che è sempre stata dentro di lui".

Joker 2 è interpretato dai protagonisti Joaquin Phoenix nel ruolo di Arthur Fleck/Joker e Lady Gaga in quello di Harley Quinn. Nel cast ci sono anche Brendan Gleeson, Catherine Keener e Zazie Beetz. Joker: Folie À Deux è stato classificato come R per "alcuni episodi di forte violenza, linguaggio, alcune scene di sessualità e brevi nudità integrali", il film uscirà nelle sale il 2 ottobre.