Joker: Folie à Deux, Variety e The Hollywood Reporter hanno spoilerato il finale

Gli spettatori che non vogliono rovinarsi la sorpresa della visione di Joker: Folie à Deux potrebbero dover limitare al minimo la lettura delle recensioni circolate sul film per colpa di alcuni spoiler. Tra i "colpevoli" due importanti riviste di settore come Variety e Hollywood Reporter.

Attenzione! Se non volete conoscere spoiler su Joker: Folie à Deux non proguite la lettura di questa news

Gettando un'occhiata sui media americani, World of Reel ha scovato alcune recensioni ricche di spoiler, perfino sul finale del film. Dall'articolo di The Wrap sul film di Todd Phillips, che ha debuttato nel concorso veneziano attirando al Lido le star Joaquin Phoenix e Lady Gaga, apprendiamo che il sequel si svolge due anni dopo gli eventi di Joker, lasciando Arthur Fleck "in attesa della sua udienza".

L'articolo aggiunge: "Se Arthur sarà ritenuto sano di mente, il suo processo avrà inizio e la pena di morte è sul tavolo, quindi il suo avvocato Maryanne Stewart (Catherine Keener) cerca di dimostrare che non è stato Arthur a uccidere tutte quelle persone, ma una sua identità alternativa che si fa chiamare Joker. Ma anche Arthur non sembra così sicuro."

Messo così, l'articolo non rivela niente di più di ciò che già non sapevamo. Ben diversa la posizione di Variety, che svela praticamente tutta la trama del film:

"Arthur sta deperendo all'Arkham State Hospital. Incontra Lee, che si innamora di lui. Viene processato e si apre il dibattito se ha una doppia personalità o è semplicemente un criminale. Si arriva a un verdetto. Una bomba fatale esplode. La fine".

Joker di Arthur Fleck e Lady Gaga durante il processo

Le allusioni sul finale

The Hollywood Reporter completa l'opera confermando ciò a cui Variety stava alludendo e sostenendo che il film "cancellerà un intero futuro per una nemesi custodita nella mitologia dei fumetti, rendendolo un uomo triste e distrutto".

Non è difficile capire a cosa gli articoli si riferiscano, anticipando la sorte di Arhur Fleck/Joker seppur attraverso l'uso di metafore. Ciò spiegherebbe perché Phillips ha recentemente dichiarato a Variety che sicuramente non ci sarà un Joker 3 dicendo:

"È stato divertente operare in questo parco giochi per due film, ma penso che abbiamo detto quello che volevamo dire in questo mondo".

Per saperne di più in preparazione all'uscita del 2 ottobre senza conoscere spoiler, potete leggere la nostra recensione di Joker: Folie à Deux.