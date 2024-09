Joker: Folie à Deux, Joaquin Phoenix e Lady Gaga danzano nel nuovo trailer

IGN ha condiviso un nuovo trailer del film Joker: Folie à Deux in cui si mostrano nuove scene del film con star Joaquin Phoenix e Lady Gaga.

Nel video si possono vedere dei momenti inediti del sequel che debutterà nei cinema mercoledì 2 ottobre dopo essere stato presentato in anteprima alla Mostra del Cinema di Venezia.

Il trailer inedito

Il video pubblicato online oggi mostra qualche momento dedicato al processo che affronterà Arthur Fleck, interpretato dall'attore premio Oscar Joaquin Phoenix, e delle sequenze con al centro Harley Quinn nella versione affidata a Lady Gaga.

Nel video c'è anche lo spazio per le opinioni dei critici dopo la visione del film Joker: Folie à Deux diretto da Todd Phillips che è stato presentato in anteprima alla Mostra del Cinema di Venezia.

Cosa verrà raccontato nel film

Nel nuovo capitolo della storia di Arthur Fleck, il protagonista viene mostrato mentre è ricoverato ad Arkham in attesa del processo per i suoi crimini come Joker. Mentre lotta con la sua doppia identità, Arthur non solo si imbatte nel vero amore, ma trova anche la musica che è sempre stata dentro di lui.

La sceneggiatura del film è firmata dal regista e Scott Silver, come il capitolo precedente.

Nel cast ci sono inoltre Zazie Beetz (che riprende il suo ruolo dal primo film), Catherine Keener (nei panni dell'avvocato difensore di Arthur, Maryanne Stewart), Harry Lawtey (nel ruolo del procuratore distrettuale di Gotham City, Harvey Dent) e Steve Coogan (nei panni del conduttore televisivo Paddy Meyers). Tra gli interpreti spazio poi a Brendon Gleeson e Jacob Lofland in ruoli non ancora rivelati.