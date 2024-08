Joker: Folie à Deux, il nuovo poster annuncia la storia d'amore più contorta dell'Universo DC

La Warner Bros. ha diffuso un nuovo poster per Joker: Folie à Deux, l'attesissimo sequel di Joker di Todd Phillips del 2019. Questo seguito ruoterà attorno alla contorta storia d'amore tra Arthur Fleck e Lee Quinzel, alias Joker e Harley Quinn.

Joaquin Phoenix e Lady Gaga sono in primo piano in quest'ultimo sneak peek, anche se il fatto che siano entrambi sporchi di sangue sembra piuttosto inquietante.

Joker: Folie à Deux, Lady Gaga rivela il nuovo nome "molto diverso" di Harley Quinn nel prossimo sequel

Joker: Folie à Deux, i dettagli

L'attore ha recentemente parlato con Empire Magazine e ha rivelato di aver accettato di interpretare di nuovo Joker solo perché il film non era affatto sicuro. "È l'unico modo in cui posso fare qualsiasi film", ha detto. "Se non mi sembra pericoloso, se non c'è una buona possibilità di fallire in modo spettacolare, allora che senso ha?".

Phillips ha aggiunto: "Questa era letteralmente la ragione per farlo. L'unica ragione per cui Joaquin avrebbe fatto un sequel è che gli faceva paura. Una cosa che gli è piaciuta molto nel primo film è stata questa paura, ogni giorno, questa paura nauseabonda del tipo: 'Che cavolo stiamo facendo?' Non voleva che fosse facile. E voleva sentirsi altrettanto spaventato con questo film. Ha detto: 'Beh, se devo farlo, voglio solo sentire che potrebbe non funzionare'".

"Non lo considero un sequel. Una notte da leoni 2 era un sequel", ha continuato il regista. "Spesso un sequel è qualcosa di uguale al primo film, solo più in grande. Naturalmente Folie À Deux è un sequel, ma sembrava che stessimo facendo qualcosa di completamente diverso. È tonalmente e intrinsecamente qualcosa di molto più diverso".

"Ho sempre detto, fin dall'inizio, che il film doveva dare l'impressione di essere stato realizzato da dei pazzi. Come se i detenuti fossero a capo del manicomio. In effetti si ha la sensazione di una grande oscillazione. Ti viene da dire: 'Beh, cavolo, perché no? Cosa ci facciamo tutti qui, se non per fare questo?".

Joker: Folie à Deux vede Arthur Fleck ricoverato ad Arkham in attesa del processo per i suoi crimini come Joker. Mentre lotta con la sua doppia identità, Arthur non solo si imbatte nel vero amore, ma trova anche la passione per la musica che è sempre stata dentro di lui. Nel cast: Joaquin Phoenix come Arthur Fleck/Joker, Lady Gaga come Harley Quinn, Brendan Gleeson, Catherine Keener e Zazie Beetz.