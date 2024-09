Joker: Folie à Deux, ecco il trailer finale del film con Joaquin Phoenix e Lady Gaga

Joker: Folie À Deux è stato presentato in anteprima mondiale alla Mostra del Cinema di Venezia la scorsa settimana e le reazioni sono state contrastanti. Sebbene il film abbia inizialmente raggiunto il 59% su Rotten Tomatoes, è poi salito allo status di "certified fresh" con il 61%, sulla base di 44 recensioni.

Il pubblico potrà farsi un'idea quando il dramma musicale arriverà nelle sale il mese prossimo, ma per ora la Warner Bros. ha rilasciato un nuovo trailer in concomitanza con la notizia che i biglietti sono ufficialmente in vendita negli Stati Uniti.

In quello che probabilmente sarà il trailer finale, vediamo Arthur Fleck (Joaquin Phoenix) intervistato dal personaggio di Steve Coogan, che chiede al suo interlocutore cosa sia cambiato nei due anni trascorsi da quando ha brutalmente ucciso Murray Franklin (Robert De Niro) in diretta. Arthur risponde che "non è più solo", mentre vediamo delle inquadrature della Harley Quinn/Lee Quinzel di Lady Gaga che si unisce al Joker in varie situazioni caotiche.

Il sequel tanto atteso

Durante il panel stampa di Venezia, a Phillips è stato chiesto se fosse interessato a dirigere un terzo film sul Joker, e lui ha risposto: "Avete visto il film?". La risposta è stata accolta con una risata, mentre il regista ha proseguito osservando che la storia di Arthur/Joker è stata ormai raccontata.

Something to smile about. Get tickets NOW for Joker: Folie à Deux - only in theaters and @IMAX, October 4. #JokerMovie #FilmedForIMAX pic.twitter.com/RNDCQOjY5U — Joker Movie (@jokermovie) September 9, 2024

Sebbene non si tratti di uno spoiler palese, i commenti di Phillips hanno comprensibilmente portato a speculazioni sul fatto che Fleck verrà ucciso alla fine di Folie À Deux. Gli spoiler non sono trapelati, ma le prime reazioni ai test-screening hanno fatto capire che il finale sarà sicuramente molto divisivo, e abbiamo anche sentito che questo film è significativamente più oscuro del suo predecessore.

"Joker: Folie À Deux vede Arthur Fleck ricoverato ad Arkham in attesa del processo per i suoi crimini come Joker. Mentre lotta con la sua doppia identità, Arthur non solo si imbatte nel vero amore, ma trova anche la musica che è sempre stata dentro di lui". Joker: Folie à Deux uscirà in Italia il 2 ottobre.