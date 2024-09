Joker: Folie à Deux, Joaquin Phoenix abbandona la sala durante la standing ovation a Venezia 2024

Durante la standing ovation di 11 minuti dedicata a Joker: Folie à Deux di Todd Phillips, la star del film Joaquin Phoenix ha abbandonato la sala alla Mostra del Cinema di Venezia 2024, lasciando la sua co-protagonista Lady Gaga sola a godersi gli applausi.

Nelle immagini gli attori appaiono sorridenti e visibilmente emozionati ma a un certo punto, tra il clamore del pubblico, Phoenix, un po' paonazzo in viso, fa segno di scusarsi, ringrazia e saluta il pubblico lasciando la sala.

In molti hanno giudicato irrispettoso il comportamento dell'attore, altri invece lo hanno giustificato, pensando che Phoenix fosse stato colto da un attacco d'ansia, di cui in genere soffre.

Durante l'81° Festival del Cinema di Venezia il pubblico in sala è stato molto generoso anche con The Brutalist, il film di Brady Corbet che ha ricevuto 13 minuti di standing ovation, un po' meno con Beetlejuice Beetlejuice, che ha ricevuto un applauso di circa 4 minuti.

During the ecstatic 11-minute #venezia81 standing ovation for #JokerFolieADeux, Joaquin Phoenix had enough clapping and bowed out of the theater at around minute nine. pic.twitter.com/FNEq2xzRQ4 — Ramin Setoodeh (@RaminSetoodeh) September 4, 2024

Il sequel presentato a Venezia

Dopo l'enorme successo ottenuto dal primo film, che ha superato 1 miliardo al box office, Joker: Folie à Deux vede Arthur Fleck ricoverato ad Arkham in attesa del processo per i suoi crimini come Joker. Mentre lotta con la sua doppia identità, Arthur non solo si imbatte nel vero amore, ma trova anche la passione per la musica che è sempre stata dentro di lui. Nel cast: Joaquin Phoenix come Arthur Fleck/Joker, Lady Gaga come Harley Quinn, Brendan Gleeson, Catherine Keener e Zazie Beetz. Qui potete leggere la nostra recensione.

Joker: Folie à Deux - Lady Gaga, Joaquin Phoenix in una fotografia

Durante una recente intervista, Phillips ha smentito le possibili ipotesi legate alla produzione di Joker 3, progetto che non sembra faccia in nessun modo parte dei suoi piani per il futuro. Todd ha invece spiegato: "Mi piacerebbe continuare a lavorare con Joaquin, ma in occasione di una commedia perché può lasciarsi andare ed essere così divertente. E penso che le persone vogliano realmente delle commedie ora. Il trailer di Joker 2 in un certo senso riassume le cose quando dice: 'Ciò di cui il mondo ha bisogno ora è amore'. Ma mi spingerei oltre: ci servirebbe anche una buona risata".