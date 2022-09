Joker: Folie à Deux, Brendan Gleeson si unisce al cast

Brendan Gleeson si unirà a Joaquin Phoenix e Lady Gaga nel sequel dell'hit di Todd Phillips, Joker: Folie à Deux, prodotto da Warner Bros. e DC Films. deadline ha lanciato la notizia, confermando anche il ritorno di Zazie Beetz nel ruolo giù ricoperto in Joker. Warner Bros. ha recentemente annunciato che il sequel di Joker uscirà il 4 ottobre 2024. La produzione dovrebbe iniziare a dicembre.

Todd Phillips ha confermato il ritorno dietro la macchina da presa di Joker: Folie à Deux, che ha scritto insieme a Scott Silver, co-autore di Joker. Non si sa molto del sequel, anche se gli addetti ai lavori ritengono che conterrà elementi musicali e sarà ambientato in parte nel Manicomio di Arkham Asylum, dove il primo film finisce dopo che Arthur Fleck (Phoenix) è stato inviato lì. Al momento non è stata resa nota l'identità del personaggio interpretato da Brendan Gleeson.

Il primo Joker ha incassato 335,4 milioni di dollari a livello nazionale e 1,07 miliardi a livello globale, diventando il maggior incasso di sempre per un film vietato ai minori. Joker ha vinto due Oscar: miglior attore per la star Joaquin Phoenix e miglior colonna sonora originale per Hildur Guðnadóttir. Il film è stato candidato a 11 Oscar, tra cui quello per il miglior film e per il miglior regista.

A giorni Brendan Gleeson approderà alla Mostra del Cinema di Venezia per presentare Gli spiriti dell'Isola, interpretato a fianco del collega Colin Farrell. Il film è diretto dal regista di In Bruges Martin McDonagh.