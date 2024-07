Spider-Man Noir: Brendan Gleeson nel cast della serie nei panni del villain?

L'attore irlandese si starebbe preparando ad affiancare Nicola Cage nella serie live-action Prime Video in preparazione per Sony Pictures.

Sony Pictures procede nello sviluppo della serie live action Spider-Man Noir per Prime Video. Dopo aver doppiato il personaggio nel film d'animazione Spider-Man: Into The Spider-Verse, Nicolas Cage riprenderà il ruolo in veste di protagonista, e adesso apprendiamo che ad affiancarlo nel ruolo del villain potrebbe esserci un attore "di peso": la star irlandese Brendan Gleeson.

Il rumor arriva dall'insider Daniel Richtman che però non fornisce molti altri dettagli riguardo al ruolo che viene definito per il momento come "il Mostro". Nei fumetti, Spider-Man Noir affronta molteplici versioni di quasi tutti i classici nemici di Spider-Man, inclusi Goblin, Vulture, Electro e Doctor Octopus. Auale villain verrà affidato al talentuoso Gleeson lo scopriremo prossimamente.

Secondo quanto riferito, la serie Spider-Man Noir seguirà un investigatore privato anziano e sfortunato (Nicolas Cage) nella New York degli anni '30, costretto a fare i conti con la passata esistenza da unico supereroe della città.

Che cosa ci aspetta nella serie in arrivo

Brendan Gleeson in una scena de Gli spiriti dell'isola

Questa incarnazione del personaggio non sarà Peter Parker, come è stato chiarito da tempo. Naturalmente, i fumetti di Spider-Man Noir narrano una versione dell'universo alternativo di Parker, ma la scelta di dare al personaggio un'identità diversa servirebbe a evitare confusione negli spettatori.

Oren Uziel, autore del romance The Lost City, fungerà da sceneggiatore e produttore esecutivo dello show, insieme ai produttori di Spider-Man: Into the Spider-Verse Phil Lord e Christopher Miller e all'ex capo di Sony Amy Pascal.

Spider-Man Noir, spesso indicato semplicemente come Noir, è apparso nei fumetti Marvel Comics. Parte dell'universo Marvel Noir (Terra-90214), questa versione alternativa di Spider-Man si muove nei bassifondi di New York durante la Grande Depressione, Mentre indaga su un giro di contrabbando, Peter Parker viene morso da quello che sembra essere un ragno altamente velenoso ospitato all'interno di un idolo del dio-ragno. Mentre è privo di senso, gli appare il dio-ragno in persona promettendogli che riceverà un grande potere. L'uomo si risveglia all'interno di un bozzolo e quando ne emerge realizza di possedere abilità sovrumane simili a quelle di un ragno.