Spider-Man Noir: Brendan Gleeson entra nel cast della serie con Nicolas Cage

È ufficiale. Brendan Gleeson avrà un ruolo importante nella prossima serie live-action di Spider-Man Noir su Amazon. Variety aveva riportato in esclusiva già a luglio che Gleeson avrebbe fatto parte della serie, ma ora il suo ruolo è stato pienamente confermato. I dettagli esatti sul personaggio di Gleeson sono stati tenuti nascosti, ma si pensa che interpreterà il cattivo principale.

Gleeson affiancherà il protagonista Nicolas Cage nello show che al momento si intitola Spider-Noir. Tra gli altri membri del cast figurano Lamorne Morris, Abraham Popoola e Li Jun Li. Come già riportato, la serie debutterà in patria sul canale lineare di MGM+ e poi a livello globale su Amazon Prime Video.

Questo è il primo progetto annunciato di Gleeson dopo la sua candidatura agli Oscar e ai Golden Globe in Gli spiriti dell'isola. Oltre ai suoi numerosi ruoli cinematografici acclamati dalla critica, negli ultimi anni Gleeson ha preso parte a diversi show televisivi di successo. Tra questi ricordiamo il dramma poliziesco Mr. Mercedes, basato sulla serie di romanzi di Bill Hodges di Stephen King, e la miniserie di Showtime The Comey Rule, in cui l'attore ha interpretato il Presidente Donald Trump.

Appuntamento al parco: Brendan Gleeson in una scena del film

Gleeson ha anche vinto un Emmy nel 2009 per aver interpretato Winston Churchill nel film TV Into the Storm. Al cinema, oltre che per Gli spiriti dell'isola, è noto per i suoi ruoli in film come In Bruges, Un poliziotto da happy hour , Cavalry, diversi film della serie Harry Potter, Braveheart e Gangs of New York.

Lo Spider-Man Noir di Nicolas Cage affronterà questo noto cattivo nella prossima serie live action

I dettagli dello show

Secondo la descrizione ufficiale, la serie "racconta la storia di un investigatore privato invecchiato e sfortunato (Cage) nella New York degli anni '30, costretto a confrontarsi con la sua vita passata come unico e solo supereroe della città".

Spider-Noir è stata ideata da Oren Uziel e Steve Lightfoot, che saranno anche co-showrunner e produttori esecutivi. Uziel e Lightfoot hanno sviluppato la serie con il team di Into the Spider-Verse composto da Phil Lord, Christopher Miller e Amy Pascal, che saranno anche produttori esecutivi.

Harry Bradbeer sarà produttore esecutivo e regista dei primi due episodi. Pascal produrrà esecutivamente attraverso la Pascal Pictures, mentre Lord e Miller produrranno esecutivamente attraverso la Lord Miller. La serie è prodotta da Sony Pictures Television e Amazon MGM Studios, mentre Lord Miller è attualmente sotto contratto con Sony.