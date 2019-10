Joker batte Deadpool e diventa il film vietato ai minori con i migliori incassi, ecco la reazione di Reynolds!

Joker ha ufficialmente battuto Deadpool ed è diventato il film vietato ai minori con i migliori incassi grazie agli oltre 780 milioni di dollari ottenuti fino a questo momento.

Il film diretto da Todd Phillips con protagonista Joaquin Phoenix ha infatti incassato, a livello mondiale, 788.3 milioni di dollari, superando così Deadpool e Deadpool 2 che si erano rispettivamente fermati a 782.6 e 785.05 milioni nel 2016 e nel 2018.

Joker è quindi diventato il film vietato ai minori con i migliori incassi di sempre.

Sul mercato americano, inoltre, il lungometraggio che racconta la storia di Arthur Fleck, dovrebbe superare in queste ore Captain America: The Winter Soldier e The Amazing Spider-Man che avevano incassato 259 milioni e 262 milioni di dollari nel territorio americano.

Ryan Reynolds, interprete di Deadpool, ha ovviamente colto l'occasione per fare i complimenti, a modo suo, a Joker con un post in cui ironizza sulla sconfitta sottolineando come i post usati per festeggiare le vittorie dei film vietati ai minori non sono come ci si potrebbe attendere, accompagnato da una locandina del lungometraggio con Phoenix in cui c'è spazio per un insulto e per i nomi dei protagonisti dei migliori progetti non destinati a un pubblico di tutte le età.