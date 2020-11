Joker: dal 9 dicembre una Collector's Edition in 4K UHD e Blu-ray con tanti gadget

Il cult con Joaquin Phoenix esce il 9 dicembre in una speciale edizione limitata targata Warner che includerà il film nei formati 4K Ultra HD e Blu-ray, e conterrà un poster, tre Art Card e la replica del biglietto "Forgive my Laughter: I have a Condition".

L'acclamato Joker, il film diretto da Todd Phillips vincitore di 2 Oscar, 2 Golden Globe e del Leone D'Oro per il Miglior Film alla 76° Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, torna dal 9 dicembre con la Joker Collector's Edition, un'esclusivo cofanetto in edizione limitata targato Warner Bros. Home Entertainment e DC, che includerà il film nei formati 4K Ultra HD e Blu-ray, un Poster, tre Art Card e la replica del biglietto "Forgive my Laughter: I have a Condition".

Il cult con il fenomenale Joaquin Phoenix (Oscar per il Migliore attore protagonista), sarà quindi celebrato con una Collector's Edition, un'edizione pregiata che include un poster speciale e tre art card che riproducono le grafiche illustrate dagli artisti della creative community mondiale Talenthouse, oltre ad un oggetto da veri collezionisti: la replica plastificata del biglietto che Arthur Fleck porta sempre con sè ("Forgive my Laughter: I have a Condition").

Un'edizione limitata e curata nel packaging - un boxset di grandi dimensioni con finiture effetto lucido - così come nei contenuti.

Il cofanetto, già disponibile in pre-order su Amazon, contiene: