Joker lancia la campagna per gli Oscar 2020 con i primi poster

La Warner Bros. ha ufficialmente dato il via alla campagna di Joker per gli Oscar 2020 con la pubblicazione dei primi due poster "for your consideration".

Joker dà il via alla campagna per gli Oscar 2020 con due poster che invitano i membri della Motion Picture Academy per le categorie in cui la Warner Bros. ha deciso di provare a candidare il film di Todd Phillips.

Da quando ha vinto il Leone d'oro all'ultima Mostra del Cinema di Venezia, Joker ha attirato l'attenzione del pubblico e dell'Academy Awards. Il suo arrivo nelle sale all'inizio del mese non soltanto ha consolidato nei milioni di spettatori l'idea che il film meriti altre statuette dorate, ma che soprattutto sia il suo interprete principale, Joaquin Phoenix, a dover vincere quel premio come miglior attore protagonista. Un sondaggio informale ha rivelato che molti membri votanti dell'Academy pensano che il film diretto da Todd Phillips meriti attenzione, dunque non resta che aspettare il prossimo 13 gennaio 2020, quando le nomination ufficiali ai prossimi Oscar verranno rese note.

Joker, il poster per la campagna Oscar 2020

Quali sono tutte le categorie in cui Warner Bros. cercherà di far gareggiare Joker? Eccole: