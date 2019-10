Joker è l'Avengers: Infinity War della Warner: guadagni per 500 milioni di dollari

Joker sta facendo per le casse della Warner quanto Avengers: Infinity War ha fatto per quelle della Marvel: ottenere guadagni per circa 500 milioni di dollari.

Joker come Avengers: Infinity War quando si parla di guadagni per la Warner: in base a un rapporto pubblicato da Deadline, il film di Todd Phillips potrebbe portare nelle casse dei produttori circa 500 milioni di dollari, al netto delle spese.

Attualmente infatti, grazie a Joker, si stima che Warner abbia guadagnato circa 464 milioni, che sono destinati a salire man mano che al botteghino internazionale il film con Joaquin Phoenix (trovate qui la nostra recensione e la video recensione di Joker) si avvicina ai 900 milioni di dollari, che dovrebbe raggiungere senza troppi problemi in base alle proiezioni. Questo porta i profitti di Joker accanto ad alcuni film Marvel, che hanno fruttato ai propri studios più o meno le stesse cifre, come Avengers: Infinity War (500 milioni), come Black Panther, con i suoi 476,8 milioni.

In casa DC, invece, Joker ha ampiamente superato il campione di incassi Aquaman, fermo a quota 260,5 milioni.

Numeri ancora più impressionanti se si considera il budget di produzione di Joker: fonti ufficiali parlano di 70 milioni di dollari spesi dagli studios, che potrebbero in realtà essere meno se si prendono per veri i rumor che vogliono la Warner Bros. impegnata a scoraggiare Todd Phillips dal realizzare il film proprio diminuendo il budget a disposizione. Alla fine Phillips avrebbe lavorato con 120 milioni totali, racimolati però anche grazie agli sponsor, disposti a spendere di più per la curiosità crescente del pubblico intorno al film.

Attualmente gli incassi di Joker sono pari a 250 milioni di dollari al botteghino nazionale, e a 745 milioni nel resto del mondo, destinati a salire nella sua quarta settimana di release.