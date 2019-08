Joker: Alberto Sordi è il cattivo di Gotham City nel video mash-up

In un video mash-up Alberto Sordi prende il posto di Joaquin Phoenix come super cattivo di Gotham City in Joker.

Alberto Sordi è il Joker per un giorno, anzi per circa 2 minuti nel video mash-up sbucato in rete. Niente più Joaquin Phoenix, dunque - anche se gli presta la voce - ma solo l'Albertone nazionale in alcune delle sue performance più emozionanti.

Realizzata dal team creativo di Abovetheline.it, la clip utilizza colonna sonora, battute e storia di Joker, il film di Todd Phillips presentato in anteprima mondiale a Venezia 2019, con le immagini estrapolate da alcuni dei film più famosi di Alberto Sordi. Un vero e proprio divertissement per i fan, che si divertiranno a scoprire quanto Sordi possa avere in comune con il villain di Gotham City per esempio in Troppo forte, Il vigile, Totò e i Re di Roma, In viaggio con papà, Il prof. dott. Guido Tersilli primario della clinica Villa Celeste convenzionata con le mutue, Un americano a Roma, Polvere di stelle. Per scoprire il divertente mash-up basta seguire questo link.

Joker invece, il film con protagonista Joaquin Phoenix, è sbarcato proprio oggi al Festival di Venezia, accolto da tantissimi applausi. Diretto da Todd Phillips, è dedicato alle origini del Joker, il cattivo di Gotham City che viene descritto come "un racconto originale e autonomo, mai visto sul grande schermo". La storia è quella di Arthur Fleck, interpretato da Joaquin Phoenix, un uomo che cerca di trovare il suo posto nella società in frantumi di Gotham City. Clown di giorno, la notte aspira a essere comico di cabaret, ma si accorge di essere uno zimbello. Prigioniero di un'esistenza ciclica, tra apatia e crudeltà, Arthur prende una decisione sbagliata che innesca una reazione a catena di eventi, in questo crudo studio di personalità. Joker arriverà nella sale italiane a partire dal 3 ottobre.