Joker 2: nel sequel verranno introdotti altri villain del mondo di Batman?

Joker 2 potrebbe proseguire la storia di Arthur Fleck introducendo inoltre altri villain tratti dai fumetti della DC, proseguendo quindi il racconto del nemico di Batman portato sul grande schermo da Joaquin Phoenix.

Il sequel di Joker, secondo le fonti di We Got This Covered, sarebbe già in fase di sviluppo e la storia mostrerebbe il nemico di Batman incontrare altri villain dei fumetti, tra cui anche il Pinguino e Due Facce, personaggi che appariranno anche in The Batman che avrà Robert Pattinson nel ruolo di Bruce Wayne. I due lungometraggi, tuttavia, non avranno punti in comune e proseguiranno la propria narrazione in modo indipendente, permettendo quindi di andare alla ricerca di altri possibili interpreti.

La DC sarebbe inoltre interessata a realizzare degli spinoff di Joker totalmente dedicati proprio ad altri villain, come il Pinguino e a Due Facce, se il sequel del Joker in cui verranno introdotti otterrà una buona accoglienza ai box office.

Il film (qui la nostra recensione e video recensione di Joker) sembra inoltre puntare alle nomination agli Oscar e non resta che attendere per scoprire il destino del progetto in cui si raccontano le origini dell'iconico villain.