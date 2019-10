Joker 2: il sequel già in lavorazione, sarà ambientato anni dopo il film con Joaquin Phoenix?

Joker, il film con protagonista Joaquin Phoenix, potrebbe avere un sequel che sarebbe già in fase di sviluppo dopo il successo ottenuto dal progetto diretto da Todd Phillips.

Warner Bros., secondo le fonti del sito WeGotDiscovered avrebbe già fatto iniziare lo sviluppo di Joker 2, il secondo capitolo della storia di Arthur Fleck, progetto in grado di conquistare il Leone d'oro alla Mostra del cinema di Venezia e incassare oltre 750 milioni di dollari ai box office di tutto il mondo.

Il sequel dovrebbe essere ambientato alcuni anni dopo il momento in cui si è interrotta la storia e mostrare l'ascesa del protagonista nel mondo del crimine di Gotham City, dopo averne seguito la strada che lo ha portato alla pazzia e alla sua trasformazione nel Joker.

Per ora, tuttavia, lo studio non ha confermato le voci apparse online e bisognerà attendere per scoprire se il progetto verrà realmente realizzato.

Il film (qui la nostra recensione e video recensione di Joker di Joker) sembra inoltre puntare alle nomination agli Oscar e non resta che aspettare per scoprire il destino del progetto in cui si raccontano le origini dell'iconico villain.