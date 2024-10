Joker 2, anticipata l'uscita in digitale: previste perdite tra i 150 e i 200 milioni di dollari

Joker: Folie à Deux era pronto per diventare un altro grande successo al box-office per il genere dei cinecomic. Invece, il sequel si è rivelato un disastro al botteghino, così la Warner ha deciso di correre ai ripari.

Finora, il musical con Joaquin Phoenix e Lady Gaga ha incassato 51,5 milioni di dollari a livello nazionale e 165 milioni di dollari a livello globale dopo due settimane di uscita. Giusto per fare un confronto, il primo Joker aveva generato 96,2 milioni di dollari a livello nazionale e 248,4 milioni di dollari a livello globale dopo soli tre giorni di uscita.

Il sequel di Todd Phillips non riuscirà a incassare nemmeno lontanamente quella cifra alla fine della sua corsa nelle sale, con un incasso previsto di 65 milioni di dollari a livello nazionale e di 210-215 milioni di dollari a livello globale, nel momento in cui Folie à Deux lascerà il grande schermo.

Lady Gaga e Joaquin Phoenix in coppia sul palcoscenico

Questo è un problema enorme perché Joker: Folie à Deux è costato 200 milioni di dollari per la realizzazione e circa 100 milioni di dollari sono stati spesi per il marketing e la distribuzione. A questo ritmo, il film non riuscirà ad avvicinarsi ai 450 milioni di dollari necessari per raggiungere il pareggio nelle sale (la vendita dei biglietti viene divisa tra gli studios e i proprietari dei cinema).

Joker: Folie à Deux, debutto flop da 40 milioni negli USA, incassa tre volte meno del primo film

Quanto perderà la Warner dal flop di Joker 2?

Fonti della Warner Bros. affermano che il film andrà in pareggio con almeno 375 milioni di dollari. Dopo che la critica e il pubblico hanno bocciato in toto il film, che ha ricevuto una media del 33% su Rotten Tomatoes e la valutazione "D" su CinemaScore, il film si sta rivelando una delle più grandi catastrofi dell'anno.

Secondo le stime degli addetti ai lavori e di tre dirigenti rivali a conoscenza di situazioni simili, il film è destinato a perdere almeno 150-200 milioni di dollari durante la sua programmazione nelle sale. Una fonte ipotizza che il film finirà per far perdere ai suoi finanziatori poco più di 200 milioni di dollari, mentre un'altra ritiene che i danni possano essere più vicini ai 125 milioni di dollari.

"Tutte le stime suggerite da anonimi addetti ai lavori o dirigenti rivali sono grossolanamente sbagliate e continuano a far passare le voci come fatti", ha dichiarato un portavoce della Warner Bros. "Il film continuerà a essere distribuito nelle sale, compresa l'apertura di questa settimana in Cina, e continuerà a guadagnare per tutta la durata della sua visione domestica".

Un bacio tra Joaquin Phoenix e Lady Gaga

Joker: Folie à Deux arriverà in digitale subito

La Warner Bros. avrà la possibilità di recuperare almeno un po' del suo investimento quando il film arriverà sulle piattaforme di home entertainment il 29 ottobre. Tuttavia, i suoi miseri incassi rappresentano un crollo scioccante rispetto al film del 2019, che era diventato un improbabile e indiscusso campione d'incassi con 335 milioni di dollari in Nord America e 1,078 miliardi di dollari nel mondo.

Joker: Folie à Deux, a star isn't born: le indiscrezioni da Hollywood sulle ragioni dell'insuccesso

All'epoca si rivelò anche il film vietato ai minori che aveva incassato di più nella storia. Deadpool & Wolverine ha poi soppiantato questo record negli Stati Uniti (635 milioni di dollari) e nel mondo (1,32 miliardi di dollari) durante l'estate. Con un budget di circa 65 milioni di dollari, Joker era stato uno degli adattamenti di fumetti più redditizi mai realizzati, anche se la Warner Bros. aveva dovuto dividere i profitti con due co-finanziatori, che lo studio ha aggiunto per mitigare il rischio di una storia anticonvenzionale dell'antieroe DC. La Warner ha un solo co-finanziatore, Domain, per il sequel.