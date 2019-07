Jojo Rabbit: il trailer del film satirico di Taika Waititi

Jojo Rabbit ha un primo trailer che anticipa qualche scena del film diretto da Taika Waititi che verrà presentato in anteprima mondiale al Toronto Film Festival.

Il progetto si basa sul romanzo Caging Skies scritto da Christine Leunens e debutterà nei cinema americani il 18 ottobre.

Nel primo teaser trailer di Jojo Rabbit, condiviso dal regista Taika Waititi, si vedono alcune folli sequenze del progetto satirico che segue un ragazzino che ha come amico immaginario Adolf Hitler.

Nel cast di Jojo Rabbit ci saranno anche Sam Rockwell, Rebel Wilson, Thomasin McKenzie, Alfie Allen e Roman Griffin Davis.

Il film racconterà la storia di un giovane tedesco che cresce da solo con la madre e il cui unico amico immaginario è Adolf Hitler, ritrovandosi però in difficoltà quando incontra una ragazza di origine ebraica che mette in dubbio tutto quello in cui crede.