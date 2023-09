Jojo: la splendida action figure di Jolyne Kujo è scontata su Amazon

Su Amazon è possibile recuperare una figure di Jolyne Kujo, dal mondo di Jojo, che farà felici i fan di tutte le età. Sul sito è attualmente disponibile 36,99€, con uno sconto del 19% sul prezzo che aveva in precedenza. Se interessati passate dal box qui sotto.

Nel dettaglio, stiamo parlando di una statua, da Le bizzarre avventure di JoJo, targata Banpresto, realizzata in PVC e delle misure di 23,01 x 10,01 x 23,01 cm, con un peso di 369 grammi.

Chi è Jolyne Kujo?

Jolyne Kujo è uno dei protagonisti delle storie di Hirohiko Araki. I fan hanno saputo affezionarsi a lei sia grazie al manga che all'anime in cui la vediamo protagonista (nel dettaglio si tratta della sesta serie di Jojo, denominata "Stone Ocean"). Figlia del celeberrimo Jotaro Kujo (protagonista di "Stardust Crusaders", la terza parte dell'anime Le Bizzarre Avventure di Jojo, fondamentale per la sua introduzione dei cosiddetti stand, entità sovrumane con abilità uniche che proteggono e combattono per i loro portatori) gli eventi del suo racconto la vedono lottare prima all'interno del carcere di Green Dolphin Street, in Florida, per poi ampliare l'avventura all'esterno. Jolyne è celebre anche per essere la prima protagonista femminile del manga in questione.

Le bizzarre avventure di JoJo è nota per i suoi personaggi memorabili e stravaganti, e Stone Ocean non fa eccezione in questo senso, presentando una manciata di protagonisti principali e i loro Stand disegnati in modo unico, e caratterizzati da personalità affascinanti ed eccentriche che sanno perfettamente come catturare l'attenzione degli spettatori.

