Le Bizzarre Avventure di JoJo: gli stand più forti della serie

Il mondo di Le Bizzarre Avventure di JoJo, come già ci informa il titolo, è pieno di cose a dir poco strane, ma niente è più stravagante di alcuni degli Stand che i personaggi presentano nel corso della serie. Di recente hanno fatto capolino su Netflix gli ultimi episodi dell'anime di Stone Ocean, che rappresenta la sesta parte della serie, quindi quale occasione migliore per classificare i 10 stand più forti di tutta l'opera?

Prima di iniziare con la classifica facciamo però un necessario passo indietro e spieghiamo cosa sono gli stand. Si tratta di manifestazioni visuali dell'energia di una persona; ognuno ha poteri e abilità che dipendono dal portatore a cui sono collegati. Da cose "semplici" come lanciare bombe fino a quelle complesse come modificare lo scorrere del tempo, non ci sono limiti a quello che possono fare. Nel corso di JoJo se ne vedono - e se ne vedranno, considerando che l'opera è ancora in corso - tantissimi, di cui alcuni veramente folli, quindi questa classifica è solo un piccolo assaggio di ciò che si può trovare nel corso delle otto parti che attualmente compongono lo shonen.

10. Notorious B.I.G. (Vento Aureo)

Notorious B.I.G. è un raro esempio di stand autonomo, dato che si attiva solo in seguito alla morte del portatore. Dopodiché, chiunque tocchi le sue salme si ritroverà inghiottito dallo stand, il quale utilizza la carne della vittima per creare un blob polposo; durante il processo di crescita, Notorious B.I.G. può influenzare la mente del suo ospite, costringendolo a svolgere azioni involontarie. Inoltre, sembra che la massa non abbia un limite di grandezza, permettendogli di crescere enormemente.

Dato che lo stand è fatto di carne, può venire tagliato, bruciato e aflitto da altri tipi di danno fisico. Nonostante ciò, anche quando viene ridotto a pezzi, le parti rimanenti di Notorious B.I.G. rimangono attive, quindi possono continuare ad assorbire energia e crescere, rendendo lo stand effettivamente immortale.

9. Killer Queen (Diamond Is Unbreakable)

Yoshikage Kira è uno dei personaggi più amati all'interno di JoJo, un po' per la sua natura meme, un po' per il suo fascino da killer alla Patrick Bate. In ogni caso, il suo stand, Killer Queen, è indiscutibilmente uno dei più forti e interessanti, dato che le sue abilità riguardano bombe ed esplosivi.

Difatti, Killer Queen può trasformare ogni oggetto che tocca in bombe, le quali può detonare a suo piacimento. Queste esplosioni sono così forti che possono polverizzare completamente la persona e qualsiasi cosa che stiano portando con sé. Inoltre, questo stand ha anche un'abilità speciale chiamata "Sheer Heart Attack", che gli permette di lanciare granate speciali che fungono da cercatori di calore autonomi a lungo raggio.

Come se non bastasse, Killer Queen può anche usare una bomba chiamata "Bites the Dust", che viene inserita nel corpo della vittima ed esplode quando l'identità di Kira viene rivelata, anche se egli non è nelle vicinanze. La detonazione tra l'altro porta indietro il tempo di un'ora prima dell'impatto, intrappolando la vittima in un loop temporale. Tutti questi poteri insieme rendono questo stand estremamente pericoloso e versatile, e difficile da fronteggiare in battaglia.

8. Star Platinum (Stardust Crusaders/Stone Ocean)

Lo stand di Jotaro Kujo è uno dei primi stand a cui il pubblico viene introdotto nel corso di JoJo, quindi è naturale che i suoi poteri siano più basilari. Questo però non significa che sia debole, anzi: Star Platinum è fortissimo nei combattimenti corpo a corpo dato che può infliggere pugni potenti con un'accuratezza altissima, permettendo al personaggio di mirare a punti deboli, oltre a essere veloce come un fulmine, in modo da schivare gli attacchi in arrivo.

Nel corso di Stardust Crusaders, Star Platinum ottiene anche l'abilità di fermare il tempo per una durata variabile, da cinque secondi ad appena mezzo istante. Quindi, nonostante sia un potere pericoloso, molti stand possono superarlo.

7. The World (Stardust Crusaders)

Utilizzato da Dio, The World è uno degli stand più noti di JoJo. È anche uno dei più temibili nei combattimenti corpo a corpo insime a Star Platinum, dato che può radere al suolo qualsiasi cosa nel suo raggio d'azione. La sua abilità primaria è anche più forte, dato che gli consente di fermare il tempo per un periodo durante il quale il suo portatore può muoversi liberamente, permettendogli di schivare gli attacchi in arrivo e prepararne uno suo.

Con il progredire della serie, più stand con l'abilità di annullare questo potere sono apparsi, rendendolo meno pericoloso di quanto fosse nella sua prima apparizione.

6. Weather Report (Stone Ocean)

Lo stand di Domenico Pucci, detto anche Weather, così come suggerisce il nome, ha il potere di controllare i fenomeni atmosferici. Si tratta di un'abilità davvero versatile, dato che permette al portatore di fare tante cose, tra cui generare venti per deviare proiettili e manipolare oggetti, o usare le nuvole per rendere la zona difficile da esplorare.

Il potere più impressionante dello stand è chiamato Heavy Weather, che permette al portatore di riempire un'area con arcobaleni che, mentre non sembrino pericolosi al dirsi, hanno un'abilità davvero strana. Chiunque li tocchi infatti si trasforma in una lumaca, e l'unico modo per invertire la trasformazione è uccidere Domenico, rendendolo davvero pericoloso.

5. King Crimson/Epitaph (Vento Aureo)

Lo stand di Diavolo, King Crimson, è a dir poco particolare. Ha infatti un sotto-stand chiamato Epitaph che viene utilizzato dalla personalità doppia del villain, Vinegar Doppio. Quando combinati, i due poteri possono fare cose eccezionali.

Nei combattimenti King Crimson è estremamente pericoloso, dato che può infliggere devastanti attacchi fisici, ma il suo potere più impressionante è l'abilità di cancellare il tempo. Questo permette a Diavolo di eliminare dieci secondi, duranti i quali il personaggio rimane conscio, ma facendo apparire la vittima improvvisamente in un altro posto, senza avere idea di come ci sia arrivato e lasciandoli con la difesa scoperta.

Epitaph, d'altra parte, consente a Diavolo di vedere dieci secondi nel futuro, consentendogli di usare il potere di King Crimson perfettamente per evitare minacce in arrivo e preparare attacchi a sorpresa impressionanti.

4. Tusk Act 4 (Steel Ball Run)

Lo stand di Johnny Joestar, Tusk, è unico in quanto è uno dei pochi ad avere più forme e livelli che il personaggio può utilizzare a piacere. Tra questi, la forma Tusk Act 4 rappresenta uno degli stand più pericolosi mai apparsi nel mondo di JoJo fino a questo momento.

Tusk trae la propria forza dalla rotazione, in particolare da quella perfetta. Tusk Act 4 usa "Golden Spin" per generare infinita energia rotazionale, e può utilizzarla per diverse abilità fantastiche, tra cui rompere il congelamento del tempo e le barriere dimensionali, così come sferrare attacchi distruttivi.

L'aspetto negativo di questo stand è che è uno dei più complessi da comandare, infatti anche Johnny spesso non riesce a fargli fare ciò che desidera, soprattutto sotto pressione.

3. Made in Heaven (Stone Ocean)

Lo stand di Enrico Pucci si evolve in maniera impressionante nel corso di Stone Ocean, al punto che persino Dio lo considera lo stand più perfetto di sempre. Il portatore di Made in Heaven ottiene infatti il potere di controllare e manipolare il passare del tempo, avendo anche l'abilità di far accelerare qualsiasi cosa nelle circostanze fino a una velocità assurda.

Gli effetti di questo stand sono così potenti che possono superare il congelamento temporale, inibendo poteri come quelli di Star Platinum. Quello che trasforma Made in Heaven da semplicemente forte a leggendario è che permette anche al suo portatore di muoversi estremamente velocemente, così tanto che Pucci riesce a creare un intero nuovo universo se raggiunge la velocità giusta.

2. Dirty Deeds Done Dirt Cheap (Steel Ball Run)

Conosciuto anche come D4C, questo stand viene usato da Funny Valentine ed è uno dei più singolari della serie. La sua prima versione permette al portatore di compiere viaggi multiversali a suo vantaggio, consentendogli di teletrasportare sé stesso e altri personaggi in altre dimensioni. Se il corpo del portatore viene danneggiato, egli può saltare in un universo parallelo e rimpiazzare la sua controparte di quel luogo con quella ferita.

Dirty Deeds Done Cheap - Love Train -, la versione migliorata di D4C, viene sbloccata quando Valentine ottiene tutta la reliquia santa. Questa forma ancora più forte permette allo stand di controllare il concetto di sfortuna; inoltre, Valentine può nascondersi in qualsiasi spazio nello spazio mentre è circondato da un muro di luce, il quale assorbe qualsiasi sfortuna che potrebbe colpire il portatore. Ciò significa che il personaggio è praticamente impossibile da uccidere, e l'unico modo danneggiarlo è trovare qualcosa al livello della reliquia.

1. Gold Experience Requiem (Vento Aureo)

Lo stand di Giorno Giovanna è indiscutibilmente il più potente in tutto il franchise di JoJo. La versione iniziale, Gold Experience, è degna di nota data la sua velocità assurda e l'abilità di fondere oggetti e persone, permettendo al protagonista di creare organi da materie inorganiche.

Quando però Giorno infilza Gold Experience con una freccia stand, il suo potere diventa infinitamente più forte, permettendogli di resettare ogni cosa, ovvero ripristinare le azioni di altre persone come se non le avessero mai compiute. Grazie a questa abilità, Gold Experience Requiem è immune agli effetti temporali come quelli usati da King Crimson, e rende Giorno praticamente impossibile da colpire, dato che può annullare qualsiasi danno inflitto. Insomma, il portatore raggiunge il livello di un Dio invincibile.

La nostra classifica sui 10 stand più forti di Le Bizzarre Avventure di JoJo si conclude qui. Vi ricordiamo che potete trovare i nuovi episodi di Stone Ocean su Netflix, e vi invitiamo a dirci qual è lo stand che voi considerate più forte della serie!