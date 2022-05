Johnny Depp vs Amber Heard: l'esilarante peto sul banco dei testimoni (VIDEO)

Qualcuno ha scoreggiato sul banco dei testimoni durante il processo della causa per diffamazione intentata da Johnny Depp contro la sua ex moglie Amber Heard.

Secondo quanto riportato da un video, divenuto virale nelle ultime ore, una donna che ha testimoniato nel processo di Johnny Depp contro Amber Heard avrebbe scoreggiato sul banco dei testimoni per poi chiedere scusa all'aula: la reazione di Depp è esilarante.

La scoreggia è stata un gradito momento di leggerezza in un processo ricco di dettagli sconvolgenti e accuse, alcune molto gravi e altre dalla natura piuttosto peculiare. Inutile dire che la clip della scoreggia sia diventata immediatamente virale, totalizzando più di undici milioni di visualizzazioni su TikTok.

I fan, oltre che sul momento esilarante, si sono concentrati sulla reazione della star di Pirati dei Caraibi: oltre ad elogiare la sua classe e la sua compostezza, alcuni utenti hanno riconosciuto nelle sue movenze e nella sua postura alcune caratteristiche proprie di Jack Sparrow.

Johnny Depp e Amber Heard si sono incontrati sul set di The Rum Diary e hanno iniziato a frequentarsi tre anni dopo, nel 2012. Si sono sposati nel 2015 per poi avviare la procedura di divorzio nel 2016: dopo le prime accuse le acque si sono calmate per alcuni anni fino a quando la Heard ha scritto il suo famigerato editoriale che ha portato ad una serie di cause legali.