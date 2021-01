Johnny Depp vs. Amber Heard: nuovi sviluppi nella battaglia legale tra i due ex-coniugi

Venezia 2015: Amber Heard scherza con Johnny Depp sul red carpet di The Danish Girl

Un giudice ha parzialmente dato ragione ad Amber Heard nella sua battaglia legale contro l'ex-marito Johnny Depp. L'attrice, citata in giudizio da Depp nel 2019 per diffamazione in seguito a un articolo d'opinione nel Washington Post in cui dichiarava, senza fare nomi, di essere stata vittima di violenza domestica, ha a sua volta fatto causa a lui nel 2020, accusandolo di aver cercato di rovinarle la carriera.

Un giudice in Virginia, riporta Court House News, ha respinto una delle richieste di Heard, ossia quella di essere dichiarata giuridicamente immune per quanto scritto nel Post (lei sostiene che il testo riguardasse questioni di interesse pubblico, e quindi sotto la protezione del primo emendamento della Costituzione americana). Egli ha però riconosciuto che le otto dichiarazioni a mezzo stampa di Depp sul comportamento dell'ex-moglie possano essere considerate diffamatorie, ma cinque di queste non sono perseguibili in quanto cadute in prescrizione (il limite è un anno).

Johnny Depp e Amber Heard: una relazione violenta, ma chi è la vittima?

Waiting for the Barbarians: una scena con Johnny Depp

Il giudice ha anche respinto la accusa secondo la quale Johnny Depp avrebbe lanciato e coordinato una campagna social per screditare Amber Heard, poiché gli account in questione non si sono espressi in termini apertamente osceni o minacciosi e l'unico contributo diretto di Depp riguarda degli SMS che lui ha mandato a due amici, senza l'intenzione che lei li vedesse. Questa l'evoluzione della battaglia giuridica tra i due ex-coniugi, con la disputa in Virginia - dove viene stampato il Washington Post - che andrà a processo nel mese di maggio.

Depp ha anche fatto causa al giornale inglese The Sun per averlo definito "picchiatore di mogli", ma in quel caso ha avuto la meglio la testata, grazie alla legge britannica sulle cause per diffamazione, in base alla quale è il querelato a dover dimostrare di non aver consapevolmente dichiarato il falso al fine di danneggiare il querelante. In seguito a tale esito in tribunale l'attore è stato costretto ad abbandonare Animali Fantastici 3, dove è stato sostituito da Mads Mikkelsen nel ruolo di Gellert Grindelwald.