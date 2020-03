Johnny Depp: Vanessa Paradis scende in campo per difendere l'ex compagno

Anche Vanessa Paradis è scesa in campo per difendere Johnny Depp dalle accuse di violenza contro l'ex moglie e si dichiara "infastidita" dall'intera faccenda.

Vanessa Paradis ha decido di intervenire in difesa di Johnny Depp per sostenerlo nella sua causa di diffamazione contro l'ex moglie Amber Heard. L'attrice e cantante francese, compagna di Depp per 14 anni, ha due figli con l'attore.

Cannes 2016: Vanessa Paradis sul red carpet di The last Face

Vanessa Paradis è stata a lungo compagna di Johnny Depp. I due hanno due figli insieme, Lily-Rose Depp, 21 anni, e Jack Depp, 17 anni. Dopo gli interventi dell'ex fidanzata Winona Ryder e dell'amica Penelope Cruz, anche la Paradis ha deciso di intervenire a sostegno dell'ex compagno definendolo "gentile, attento e generoso".

Johnny Depp, le foto a Berlino 2020: urla e delirio al Festival

"Lavoro come musicista, cantautrice, attrice e modella. Conoscono Johnny Depp da più di 25 anni. Siamo stati insieme per 14 anni e abbiamo cresciuto due figli insieme. In tutti questi anni ho conosciuto Johnny come una persona e un padre gentile, attento, generoso e non violento. Sui set gli attori, i registi e le crew lo adorano perché è umile e rispettoso di tutti, nonostante sia uno dei migliori attori che conosca. Sono consapevole delle accuse che Amber Heard ha mosso pubblicamente contro di lui da più di quattro anni. Questo non ha niente a che vedere col Johnny che ho conosciuto e dalla mia esperienza pluriennale posso dire che non è mai stato violento con me."

Vanessa Paradis ha ammesso inoltre che tutta questa storia è 'fastidiosa' e prosegue: "Ho visto che queste dichiarazioni oltraggiose hanno creato sofferenza e hanno causato danni alla carriera di Johnny perché sfortunatamente le persone hanno cominciato a credere a fatti che non sono veri. Questo è davvero fastidioso, Johnny ha aiutato così tante persone nella sua vita privata e professionale, con gentilezza e generosità."

