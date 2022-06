Johnny Depp torna sul grande schermo con una docuserie sul contrabbando di droga

Mentre Johnny Depp si prepara per il suo attesissimo ritorno sul grande schermo, una docuserie sul contrabbando di droga a cui a preso parte uscirà in anteprima il 22 luglio 2022.

Dopo il suo processo per diffamazione, il prossimo atto di Johnny Depp sarà in una docuserie: Boston George, in uscita in anteprima il 22 luglio sul sito di streaming Fandor, narra la storia del contrabbandiere di droga George Jacob Jung, che Depp ha interpretato nel film del 2001 intitolato "Blow".

Blow: il vero George Jung e Johnny Depp in una foto che li ritrae insieme

La docuserie, divisa in cinque parti, conterrà interviste di Depp, 58 anni, che segnano il suo ritorno ufficiale sullo schermo dalla battaglia in aula con l'ex moglie Amber Heard, a patto che non si contino i suoi video pubblicati di recente sul proprio profilo TikTok.

Jung, descritto da Depp come "una delle mie persone preferite" e "un fuorilegge molto affascinante", ha vissuto una vita prolifica di "sesso, droga, rock 'n' roll e violazione della legge", secondo quanto rivelato dalla stessa pagina IMDb della serie.

Jung, noto anche come Boston George o El Americano, ha svolto un ruolo fondamentale nel commercio di cocaina negli Stati Uniti negli anni '70 e '80, durante i quali lui e il suo partner Carlos Leader hanno contrabbandato la droga collaborando con il cartello colombiano di Medellin. Dopo essere stato arrestato, Jung è stato condannato a 70 anni di prigione, ma ne ha scontati solo 20 prima di essere rilasciato nel 2014. Dopo la sua morte, verificatasi lo scorso anno, Johnny Depp e altre persone a lui vicine hanno deciso di raccontare la storia di Boston George nella nuova docuserie.