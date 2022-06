Johnny Depp sbarca su TikTok: un solo post e già 5 milioni di followers

Johnny Depp si è appena unito a TikTok e in poche ore ha raccolto più di cinque milioni di followers: una cifra da record considerando che l'attore finora ha pubblicato un solo post.

Johnny Depp ha un account verificato su TikTok: la star hollywoodiana ha appena condiviso il suo primo filmato e in poche ore ha ottenuto più di 5 milioni di followers. Nel profilo figura una sua fotografia in bianco e nero di qualche tempo fa e la sua solita didascalia "occasional thespian": attore occasionale.

Come sanno tutti, il 1 giugno è arrivato il verdetto del processo per diffamazione relativo alla causa che Depp aveva intentato contro l'ex moglie Amber Heard: la giuria ha dato ragione a Johnny e ha obbligato l'attrice ha pagare 15 milioni di dollari, che sono stati ridotti a 10 a causa dei limiti statali.

L'attore statunitense, che su Instagram conta quasi 25 milioni di seguaci, al momento si trova a Birmingham e sta portando avanti un tour non ufficiale durante il quale si è esibito in molti teatri inglesi al fianco del leggendario Jeff Beck, in vista dell'uscita del loro primo album assieme.

Una fonte vicina a Johnny Depp ha riferito al The Post che la star del cinema vuole tornare sul grande schermo e spera di dare una nuova svolta alla sua carriera di attore. Per il momento, la fonte ha affermato che Depp si sta concentrando su se stesso, sulla sua musica e si sta godendo il senso di libertà che prova da quando è stato reso noto il verdetto.