Johnny Depp: una TikToker si tatua l'avvocato dell'attore (FOTO)

Una TikToker si è tatuata un'immagine dell'avvocato di Johnny Depp, Camille Vasquez, e ha definito "folli" le critiche che ha ricevuto dal mondo del web. Jazzmyn Wollfe, una cantautrice canadese, ha pubblicato il video del tatuaggio sul suo account la scorsa settimana e da allora la clip ha accumulato oltre 1 milione di visualizzazioni.

Il video di 10 secondi mostra la Wollfe, 27 anni, mentre preparava il progetto, in cui si vedeva un'immagine della Vasquez in aula insieme alla parola "obiezione" sul ginocchio sinistro della cantante. Durante il processo, la Vasquez ha attirato l'attenzione conquistando i social media grazie al suo infuocato controinterrogatorio di Amber Heard.

Wollfe ha detto a Insider di aver scelto l'immagine della Vasquez dopo averla vista interrogare la Heard: "Onestamente, mi ha lasciata senza parole, ero così impressionata e stupita dalla forza che ha mantenuto per tutto il tempo. Ha perseguito la giustizia e ha cercato di far luce sugli abusi che crede il suo cliente abbia subito".

Jazzmyn Wollfe ha detto a Insider di aver ricevuto molte critiche a causa del tatuaggio dell'avvocato di Johnny Depp: "Ero profondamente sconvolta da molte delle cose che le persone dicevano su di me, le critiche erano folli. Il modo in cui Camille si è comportata è stato molto potente. Volevo ricordare per sempre come mi ero sentita guardandola all'azione, è un esempio per me".