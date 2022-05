Johnny Depp: l'avvocato Camille Vasquez è la nuova star del web

Ci stiamo avvicinando sempre di più alla conclusione del processo per diffamazione di Johnny Depp e Amber Heard e sta diventando sempre più chiaro che Camille Vasquez, l'avocato della star di Pirati dei Caraibi, è ormai una vera e propria stella dei social media.

Decine di migliaia di video e meme hanno inondato il web e la Vasquez è la protagonista indiscussa di molti dei contenuti condivisi dagli utenti: ad esempio, il momento della testimonianza della Heard durante la quale Camille ha letteralmente coperto di ridicolo l'attrice è divenuto virale su ogni piattaforma.

La Vasquez è nata a San Francisco nel 1984 e si è laureata in comunicazione e scienze politiche alla University of Southern California. La giovane avvocatessa di origine colombiana e cubana ha poi frequentato la scuola di giurisprudenza a Los Angeles e nel 2010 è diventata una associata del team di avvocati Brown Rudnick, specializzandosi in casi di diffamazione.

I Deppsters, i fan di Johnny Depp, si sono entusiasmati principalmente per le continue obiezioni mosse dalla Vasquez contro la ex moglie dell'attore durante la sua testimonianza e, in particolare, per le domande relative alla mancata donazione dei soldi del divorzio ai due enti di beneficenza. Il motto degli utenti dei social media che hanno seguito il processo è stato pubblicato ovunque nelle ultime ore: "In un mondo di Amber Heard, sii una Camille Vasquez".