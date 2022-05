Johnny Depp: Ecco perché l'attore non testimonierà di nuovo nel processo

Ecco perché Johnny Depp non testimonierà di nuovo nel processo per diffamazione da cinquanta milioni di dollari che la star di Pirati dei Caraibi ha intentato contro l'ex moglie Amber Heard.

Il feroce processo per diffamazione tra Johnny Depp e Amber Heard ha avuto a un'altra svolta poiché l'attore non testimonierà più davanti al tribunale della contea di Fairfax. Una fonte vicina al team legale di Amber ha svelato il motivo di questa loro decisione dell'ultimo minuto.

Pochi giorni fa, il team legale della Heard era ansioso di chiamare la star dei Pirati dei Caraibi al banco dei testimoni. Johnny, in precedenza, ha dato una testimonianza di tre ore negando di aver picchiato la sua ex moglie e spiegando alla giuria di aver citato in giudizio l'attrice al fine di riabilitare il suo nome, infangato dalle accuse di violenza domestica.

Una fonte vicina al team legale di Amber ha rivelato che l'attore non salirà più sul banco dei testimoni: "Richiamare Depp sarebbe utile come una bicicletta per un pesce. Tutto ciò che Depp ha testimoniato fino a questo punto è stato irrilevante per il cuore di questo caso e non c'è motivo di credere che questo possa cambiare".

Mitra Ahouraian, fondatore e avvocato principale di Ahouraian Law, uno studio legale con sede a Los Angeles, ha affermato che Johnny Depp "ha il vantaggio di aver ascoltato tutte le testimonianze, il che non è tipico di un testimone ed è consentito solo perché è parte in causa. È intelligente ed è una presenza estremamente affascinante e magnetica e questo, rispetto ad Amber, aiuterà la giuria ad avere un'impressione positiva su di lui."