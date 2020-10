Johnny Depp: il suo profilo Instagram ha già superato i 7 milioni di follower

Johnny Depp ha aperto il proprio profilo Instagram lo scorso Aprile e oggi ha già superato i 7 milioni di follower. Ci sono attualmente appena 11 post condivisi sul profilo Instagram di Johnny Depp, eppure da quando è entrato a far parte della piattaforma di social media di proprietà di Facebook, ha già raggiunto più follower di molti altri colleghi.

La star dei Pirati dei Caraibi sta seguendo 118 persone per ora, tra cui Salma Hayek, Naomi Compbell, Liam Payne, Snoop Dogg, Dr Dre e altre celebrità. Depp è entrato a far parte di Instagram mesi prima di comparire dinanzi all'Alta Corte di Londra, nella nota causa contro il tabloid The Sun che ha visto coinvolta anche la sua ex moglie Amber Heard.

Il primo post pubblicato dall'attore, era una foto in cui Johnny Depp anticipava un video per i suoi fan. Infatti, il giorno stesso, il divo ha pubblicato il video di 8 minuti, in cui parlava della situazione sanitaria e delle sue considerazioni a riguardo. Poi l'attore ha discusso della sua grande passione, la musica, che in realtà è il principale argomento che Depp affronta ancora adesso in tutto il suo profilo Instagram.

Uno degli ultimi post, infatti, parla di Bob Dylan e di come il cantante sia, secondo l'attore, diventato famoso "grazie alla sua abilità nel creare tesori e alle sue capacità poetiche".

Nel post, Depp scrive anche come la musica di Dylan rispecchia "il momento in cui ci troviamo, si applica al momento in cui si trovavano le persone nel 1963, si applica a tutto prima, a tutto dopo e a tutto ciò che sarà."_

Infine, l'attore nel post suona in diretta "The Times They Are A-Changin" "Non sapevo davvero come suonarla, ma ho pensato di provarla, perché sembrava applicarsi così bene."

L'ultimo post dell'attore, invece, è dedicato a uno degli ultimi film in cui ha recitato, Waiting for the Barbarians'.