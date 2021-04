Johnny Depp: una stoccata contro Amber Heard nel post che promuove l'uscita di City of Lies

Johnny Depp allude al conflitto con l'ex moglie Amber Heard in un post Instagram che promuove l'uscita negli Stati Uniti del suo film City of Lies.

In uno dei suoi rari post su Instagram, Johnny Depp ha promosso l'uscita negli USA di City of Lies, film del 2018 che ripercorre l'omicidio dei rapper Notorious B.I.G. e Tupac Shakur. Il post contiene una stoccata neppure troppo velata alla causa che lo vede contrapposto all'ex moglie Amber Heard.

"La verità è un uccello raro. Un motivo in più per cercarlo" scrive Johnny Depp riferendosi al contenuto del film, ma anche al conflitto con l'ex moglie che si sta combattendo nelle aule dei tribunali.

City of Lies - L'ora della verità segue le gesta di un giornalista (Forest Whittaker) e di un Detective del LAPD Detective (Johnny Depp) impegnati a riesaminare le morti dei rapper Tupac Shakur e Notorious B.I.G. a vent'anni di anni di distanza esaminando il ruolo della polizia corrotta nei delitti. Il film è basato sulla ricerca di Randall Sullivan che si è concentrato sulle indagini dell'ex detetective del LAPD Russell Poole pubblicando i risultati nel libro LAbyrinth, del 2002.

Johnny Depp ha perso la causa contro il Sun, che lo aveva accusato di aver picchiato la moglie Amber Heard, dopo un doloroso confronto in un tribunale inglese che ha negato perfino la possibilità di appello all'attore, ma lui non si arrende. L'anno prossimo Depp e la Heard si ritroveranno di nuovo l'uno contro l'altra, stavolta in un tribunale della Virginia.

Amber Heard contro Johnny Depp: le due foto con lo stesso abito celebrano il verdetto