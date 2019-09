Johnny Depp: la sua stella sulla Walk of Fame vandalizzata dopo le accuse di Amber Heard

La stella dedicata a Johnny Depp sulla Hollywood Walk of Fame è stata rovinata dai vandali mentre continua la battaglia legale con Amber Heard.

La stella dedicata a Johnny Depp sulla Walk of Fame è stata rovinata con una scritta che sembra sia un riferimento alle accuse che gli sono state rivolte dalla sua ex moglie Amber Heard.

Lo spazio dedicato alla star di Pirati dei Caraibi, che è stata celebrata sulla Walk of Fame nel 1999, nella giornata del 26 settembre è stato rovinato da qualcuno che ha scritto l'insulto "phoney ass bitch" sopra il nome di Johnny Depp.

Non è la prima volta che qualcuno sfregia una delle stelle che compongono la famosa strada Hollywoodiana e recentemente a essere attaccati sono stati gli spazi dedicati a Bill Cosby, Donald Trump e Mariah Carey.

Johnny Depp è al centro di un'aspra battaglia legale con la sua ex moglie Amber Heard, ora accusata di aver spento una sigaretta sul volto dell'attore e avergli ferito gravemente un dito con un pezzo di vetro di una bottiglia.

Johnny sostiene che l'attrice abbia avuto un attacco violento di rabbia a causa della sua decisione di far valere i punti previsti dall'accordo stretto prima del matrimonio. Depp sarebbe sceso al piano inferiore della loro casa, venendo però seguito dalla moglie che gli ha urlato contro e ha lanciato una bottiglia, prima di afferrarne un'altra che è andata in mille pezzi sul mobile bar della coppia, colpenedolo alla mano e ferendolo. Amber, successivamente, avrebbe spento una sigaretta sulla guancia destra di Depp.

L'avvocato della protagonista di Aquaman ha però replicato a tutte le accuse sostenendo che si tratta di invenzioni di Johnny Depp, ideate per distogliere l'attenzione dagli abusi fisici e mentali subiti dalla sua cliente.

Johnny Depp accusa Amber Heard di aggressione: ecco la foto che dimostrerebbe le accuse